Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000, ali nekoliko misterija vezanih za njegov život i dalje traju.

Mnogi veruju da je Ražnatović sa sobom u grob poneo i neke tajne koje će verovatno zauvek ostati nepoznanica, a ovo su tri misterije...

Misterije

Prva se odnosi na keš, nakit i vredne slike koje je imao, a za koje se još uvek ne zna gde su završili.

Arkanov FK Obilić imao je u trenutku njegove smrti 20 miliona maraka na računu.

Osim toga, Arkan je u svom sefu imao više od šest miliona maraka. Uz to je posedovao i vredne slike Franciska Goje, Petra Lubarde i Paje Jovanovića, za koje se takođe ne zna gde su.

Druga tajna odnosi se na navodni dogovor koji je imao sa šefom tadašnje policije Radovanom Stojčićem Badžom. Njih dvojica su navodno sarađivali u švercu i nije isključeno da je Badži počelo da smeta to što su Arkanu porasli apetiti, pisali su brojni srpski mediji.

Treća tajna se tiče njegovog navodnog dogovora sa Državnom bezbednosti. Iako nikada nije bio praćen, niti na njihovoj listi, nema sumnje da je zbog svoje kriminalne prošlosti Arkan imao određeni sporazum sa vrhom DB. Poznati su njegovi incidenti sa policijom, za koje nikada nije odgovarao.

Kako su se upoznali Ceca i Arkan

Pevačica je jednom prilikom ispričala da je prvi put videla Željkovu sliku u jednom magazinu, te da je tada već poželela da se uda za njega jer je bila sigurna da je "ugledala čoveka svog života". Želja da ga upozna uskoro joj se i ispunila.

- Upoznao nas je Oliver Mandić na jednom događaju. Pošto je tada kružila izmišljena priča da me je Arkan ošišao, Željko mi je rekao: "Jesi li ti ta zvezda koju ja redovno šišam?" Bila sam istraumirana, uplašena. Ušeprtljala sam se! Nastavili smo da se viđamo, a ja sam ga prva poljubila! U Željka se nisam zaljubila zbog njegove moći, već u njega kao čoveka, u njegove ljudske kvalitete, karakterne osobine, fizički izgled... Mene interesuje neko ko će uspeti emotivno da me pokrene i da me usreći, a ne koliko je moćan i koliki mu je bankovni račun - izjavila je pevačica jednom prilikom.

Svadba veka i gubitak koji su skrivali

O svadbi Cece i Arkana već se zna mnogo detalja, pa čak i to da je ovaj događaj pratio BBC i CNN. Međutim, tek nedavno je pevačica, pred kamerama svog dokumentarno - igranog serijala "Ceca show" ispričala sa kakvim se gubitkom suočila neposredno pred najlepši dan u svom životu.

