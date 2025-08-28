Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić prošle sedmice je prijavila policiji svog dečka, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, za nasilje, a drama između uveliko traje.

Ana se sad oglasila na društvenim mrežama i, po svemu sudeći, poslala poruku Raletu, koji joj je, kako je sama otkrila, nedavno dao prsten.

- Verovatno bih sama starila da sam rekla ti "da" - stoji u objavi Ane Nikolić na njenom Instagram profilu.

Ana je, inače, prokomentarisala to što je Rale objavio prepisku sa njenom majkom, u kojoj ona navodno kaže da je trebalo više da je tuče.

- Bednik ide i priča šta mu je moja majka rekla! Reći će njemu moja majka kad mu sada ode na kućnu adresu! - istakla je pevačica besno.

Ana je istakla da je razlog sukoba sa Raletom bila "lažna šminkerka".

- Ja sam bežala iz kuće, nisam htela da sedim, a gospodin u 5.30 kaže: "Evo nove prilike", pošto se same nude šminkerke lažne, njegov broj je bio na Instagramu, više ne stoji. On briše poruke i ispod samo piše: "Dogovoreno"... Je l' dogovoreno? Evo, dogovoreno ti je zauvek! Pogrebna oprema stiže po tebe, da znaš! - govorila je Ana Nikolić za "Dnevni Avaz".

- Pali standardi, od pevačice do lažnih šminkerki. Putevi su dugi, ali s Anom su kraći. Hvala, doviđenja! Svi putevi vode ka Ani. S Anom su putevi kraći! Koji bre Rale, koga on zanima više, od danas nikog - jasna je bila Ana za pomenut medij.

"Usta su mi pomodrela kad sam shvatila da je sa Oljom Bajrami"

Podsetimo, Ana je nedavno za Kurir pričala:

- Molio me je da sklonim jednu sliku jer laže da nije bio u vezi sa Oljom Bajrami, laže da nije jer sam ja sa njom pričala, ja sam ta koja je upala u njihovu vezu, a nisam ni znala, lagao me je da je slobodan i sam, a kad sam stavila prvi put našu sliku zajedničku preklinjao me je da je obrišem dok sam ja mislila da je to prirodna stvar, on je meni skočio i na haubu. Kada sam shvatila da je u vezi sa Oljom pomodrela su mi usta od pritiska, njegov sin mi je davao neke lekove koje ja pijem, ali ne mogu bez recepta, on se dogovarao sa Oljom gde da se parkira kako joj ja ne bih uništila auto.

