POZNATO STANJE HALIDA BEŠLIĆA: Pevač je u bolnici, a njegov menadžer se oglasio: Jetra mu ne fukcioniše kako treba, ovo će potrajati...
Poznati folk pevač Halid Bešlić (71) nedavno je hospitalizovan zbog lošeg zdravstvenog stanja.
Halidov menadžer je sad otkrio koji problem ima folker.
- Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja - rekao je on, pa nastavio:
- Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti.
Halid je zbog hospitalizacije otkazao brojne nastupe širom regiona.
- To će sigurno potrajati neko vreme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovek, šta god da je, tako je - zaključio je menadžer.
Podsetimo, pevač se već godinama suočava sa zdravstvenim izazovima.
Nakon teške saobraćajne nesreće 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio povrede pluća, pevaču je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom. Ovi problemi zahtevaju kontinuiranu pažnju i brigu o zdravlju.
kurir.rs/ showbuzz.dnevnik.hr
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: