Poznati folk pevač Halid Bešlić (71) nedavno je hospitalizovan zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Halidov menadžer je sad otkrio koji problem ima folker.

- Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja - rekao je on, pa nastavio:

- Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti.

Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Halid je zbog hospitalizacije otkazao brojne nastupe širom regiona.

- To će sigurno potrajati neko vreme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovek, šta god da je, tako je - zaključio je menadžer.

Dugo ima probleme sa zdravljem

Podsetimo, pevač se već godinama suočava sa zdravstvenim izazovima.

Halid Bešlić Foto: Printscreen Pink, Kurir Televizija

Nakon teške saobraćajne nesreće 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio povrede pluća, pevaču je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom. Ovi problemi zahtevaju kontinuiranu pažnju i brigu o zdravlju.

kurir.rs/ showbuzz.dnevnik.hr

