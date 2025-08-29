Slušaj vest

Ana Nikolić rođena je 1978. godine u Jagodini, a detinjstvo je provela u Paraćinu. Odrasla je sa majkom Miljanom i bratom Markom, dok joj je otac preminuo kada je bila devojčica.

Kada se pevačica našla u žiži skandala nakon što ju je partner krvnički pretukao mnogi su se zapitali gde se nalaze njena majka i brat? Naime, Anin brat Milan godinama je bio njen menadžer, ali su pre nekoliko godina prekinuli saradnju.

– Brat je bio uz mene i hvala mu na tome, podržao me je, živeo je moj život, a to nije lako. Moram da kažem da sam između posla, novca i brata izabrala brata. Ljubav prema Tari je ista kao prema bratu Marku. Iako smo sada ljuti jedno na drugo, mi smo sestra i brat i volimo se – rekla je Ana svojevremeno u emisiji Premijera Vikend Specijal, dodajući da oboje rade na popravljanju odnosa.

– Trenutno smo u lošim odnosima i ne razgovaramo jer se ponašamo kao dve tvrdoglave mazge. U jednom trenutku me je pretvorio u biljku, a ja biljka ne mogu biti. Između posla, para i brata, izabrala sam brata. I njega volim isto kao što volim Taru. Popravljamo odnos i biće okej, ali ko će vratiti vreme kada sam skidala 50 kilograma, a ćerku čuvale dadilje? Nije mogla da ide sa mnom svuda jer ima svoj ritam.

Ana Nikolić govorila je i o traumama koje je doživela od brata koji je profesionalni fudbaler.

– On je uvek bio precizan u svemu, sve u tajmingu i vremenu. Osećala sam se kao da sam na vojnoj vežbi. Kada mi kucne na vrata sobe pred koncert u određenom ritmu, to je taj čuveni zvuk… Dogovorili smo se u 12 sati na recepciji, a ja već spremna. Meni dođe da poskidam sve i legnem: ''Evo, nema koncerta'' – izjavila je Ana Nikolić i dodala:

– Ja sam 25 godina živela u konstantnoj tenziji. Moja tolerancija na frustraciju nije opala – ona jednostavno ne postoji. Ko mene može da toleriše – može, ko ne može… Nisam više za to.

Detalji sukoba s Raletom

Rale je nedavno za Kurir otkrio detalje sukoba i ispričao svoju stranu priče.

- Ja sam od svog života lepog... Napravio sam roba. Ne mogu da kažem da nisam kriv jer sam svesno ušao u sve, a i Taru sam zavoleo. Nije moje dete, ali kao da jeste. To je jedno predivno dete. Jednostavno, nisam više imao autoritet nad svojim životom, niti sam donosio sam odluke - započeo je svoju ispovest Goran Ratković Rale i nastavio:

"Sve sam bio samo ne Rale"

- Bio sam dadilja, bio sam vozač, sve drugo, samo nisam bio ono što treba da budem, a to je Rale. Postao sam krpa sa kojom je ona brisala pod. Kada je osetila da može, naravno da je to koristila. To je non-stop kulminiralo. U početku sam se borio, govorio sam sebi da ne može više ovako, a s druge strane, kažem sebi: "Biće sve dobro, sve će leći na svoje mesto". Generalno, nismo imali krucijalni problem osim tog njenog ponašanja.

