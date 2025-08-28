Slušaj vest

Una Čolić, ćerka Zdravka Čolića objavila je danas provokativne slike sa jahte u Španiji.

Naime, Una je pozirala u braon haljini, a svi su gledali u njen gigantski dekolte.

Inače, starija ćerka Zdravka Čolića, Una (23), već duže vreme uživa u vezi sa 10 godina starijim dečkom, kojeg je nedavno pokazala javno.

1/4 Vidi galeriju Una Čolić pokazala grudi Foto: Printscreen

Čola zetu i porodici odmor u Hrvatskoj platio 45.000 evra

Zdravko, inače, nedavno nije štedeo novac za letovanje svoje porodice, a želeo je i da svom zetu, Uninom 10 godina starijem dečku, obezbedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra.

Međutim, to nije sve. Njegove naslednice su navikle na čist luksuz - jedu samo najskuplju hranu, idu na privatne plaže, koriste sve tretmane koje hotel nudi, pa je za to Zdravko navodno "pukao" još 15.000 evra.

Pogledajte dodatni snimak: