AU KOLIKO JE OBDARENA ĆERKA ZDRAVKA ČOLIĆA! Lepa Una legla na jahtu pa izbacula grudi u prvi plan, muškarci se preznojili nakon ovih FOTKI
Naime, Una je pozirala u braon haljini, a svi su gledali u njen gigantski dekolte.
Inače, starija ćerka Zdravka Čolića, Una (23), već duže vreme uživa u vezi sa 10 godina starijim dečkom, kojeg je nedavno pokazala javno.
Una Čolić pokazala grudi Foto: Printscreen
Čola zetu i porodici odmor u Hrvatskoj platio 45.000 evra
Zdravko, inače, nedavno nije štedeo novac za letovanje svoje porodice, a želeo je i da svom zetu, Uninom 10 godina starijem dečku, obezbedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra.
Međutim, to nije sve. Njegove naslednice su navikle na čist luksuz - jedu samo najskuplju hranu, idu na privatne plaže, koriste sve tretmane koje hotel nudi, pa je za to Zdravko navodno "pukao" još 15.000 evra.
