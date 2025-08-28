Slušaj vest

Nevena Stamenković pre par meseci bila je ponovo u centru pažnje nakon saznanja javnosti da nekadašnja pevačica ima novi posao, koji nema veze sa kamerama i sve što je ona nekada radila.

Pevačica je ugostila Kurir tada u jednoj od prodavnica rekavši da je zadovoljna i srećna i da se pronašla u tom poslu koji radi, što su mnogi sa oduševljenjem prihvatili, tvrdeći da je ostala "prizemna" devojka i da je jednostavno možda samo želela da se skloni od javnosti.

Ipak, čini se da je taj posao nije potpuno ispunjavao te da je želela malo promene. Ona je dala otkaz.

- To je sajt gde se ljudi pretplaćuju, prodajem svoje slike, dopisujem se sa ljudima lajv, razgovaram sa njima, oni mi iznose njihove probleme, o svašta nečemu pričamo. Tu mogu nekako svoju kreativnost da pokažem i potpunu slobodu, tako da mi je taj posao baš nekako legao.

- Ovo je upakovano. Niko me nije osudio, mene uglavnom svi ljudi podržavaju šta god da krenem da radim. Od mene se svašta može očekivati. Ja sam lepo rekla, prvo sam pevala, pa sam bila u politici, čak sam se i oprobala i u glumačkim vodama. Glumila sam u seriji, radila sam nešto malo kod Kineza i sad sam evo na sajtu tako da mi je super...sve mi je super leglo, mada je ovo najlepše. Sad sam se pronašla u ovom poslu i to znači raditi ali se nikad ne zna, možda otvorim nešto svoje, možda snimim neku svoju pesmu, videću još. Još uvek nisam odlučila šta - rekla je ona zadovoljno.

"Kupujem nekretninu od zarade"

Nevena Stamenković, bivša članica grupe "Models" dotakla se nedavno zarade na sajtu za odrasle.

- Zarada je odlična, mogu da zadovoljim sve svoje potrebe, a u planu mi je i neka lepa, ozbiljna nekretnina. Ovaj posao koji sada radim je ozbiljan i daleko najplaćeniji od svega do sada, samo što ga ja doživljavam kao uživanje, a ne kao konkretan rad. Lepo mi je, a ima li šta lepše od toga da radiš ono što voliš i uživaš u tome?! A uvek će se naći neko ko će to kritikovati, osporavati i omalovažavati.

Otkrila je zašto je dala otkaz u kineskom tržnom centru

- Videla sam da traže radnike i htela da probam i, iskreno, nisam ni mislila da ću tamo dočekati penziju. Radila sam nekoliko meseci, ali mi je brzo dosadilo jer je posao bio isti - pakuješ garderobu, uslužuješ mušterije, sređuješ rafove... Mene ne drži mesto, volim slobodu, ali uprkos svemu, stekla sam sjajno iskustvo i upoznala divne ljude.

