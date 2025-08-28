Slušaj vest

Voditeljka Pinka, Dušica Jakovljević (43) snimala se na plaži u kupaćem kostimu i ostavila sve bez teksta.

Naime, Dušica se na plaži snimala u sivom bikiniju iz svih mogućih uglova, a mnogi su bili prijatno iznenađeni koliko voditeljka ima zategnuto telo u petoj deceniji.

Dušica je pokazala negovanu i glatku kožu, bujno porsje i veliki broj tetovaža.

Naročito je intrigirala tetovaža koja je bila tik iznad njenog donjeg dela kupaćeg kostima.

Dušica Jakovljević pokazala telo
Dušica Jakovljević pokazala telo Foto: Printscreen

"Neka sam izoperisana, ne bih mogla da radim na TV-u"

Dušica nije krila da sada često radi estetske zahvate, a korigovala je usne, grudi i ubrizgavala botoks. O estetskim intervencijama Dušica je više puta otvoreno pričala.

- Radila sam zube, usta i grudi... Svaka žena se bolje oseća kada na sebi promeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam. Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume - rekla je ona jednom priikom.

Porodica voditeljke ima zanimljivu prošlost Foto: Printscreen Pink, Printscreen, ATA images

Ne propustiteStarsŠOK PORUKA IZ TELEFONA DUŠICE JAKOVLJEVIĆ Evo ko joj piše i šta: Obratila joj se, a ona nije mogla da veruje šta čita (FOTO)
Screenshot 2025-07-19 211829.png
StarsNIKADA NEĆETE POGODITI KO JE BIO VELIKI BRAT! Učesnice se zaljubljivalje u njega zbog boje glasa, a sad otkrivena velika istina
veliki-brat.jpg
StarsPRAVE MAČKE I VAN POSLA! Ona je na ekranu zakopčana do grla, a u bikiniju izgleda za medalju: Pločice na stomaku, tela od milion dolara... (FOTO)
13213132.jpg
StarsDEDA DUŠICE JAKOVLJEVIĆ BIO NAČELNIK NA GOLOM OTOKU: "Prevaspitavao" političke zatvorenike, a prababa joj spasavala partizane po Beogradu! PARTIZANKA!
Dušica Jakovljević

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP540 Izvor: kurir tv