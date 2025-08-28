Slušaj vest

Voditeljka Pinka, Dušica Jakovljević (43) snimala se na plaži u kupaćem kostimu i ostavila sve bez teksta.

Naime, Dušica se na plaži snimala u sivom bikiniju iz svih mogućih uglova, a mnogi su bili prijatno iznenađeni koliko voditeljka ima zategnuto telo u petoj deceniji.

Dušica je pokazala negovanu i glatku kožu, bujno porsje i veliki broj tetovaža.

Naročito je intrigirala tetovaža koja je bila tik iznad njenog donjeg dela kupaćeg kostima.

"Neka sam izoperisana, ne bih mogla da radim na TV-u"

Dušica nije krila da sada često radi estetske zahvate, a korigovala je usne, grudi i ubrizgavala botoks. O estetskim intervencijama Dušica je više puta otvoreno pričala.

- Radila sam zube, usta i grudi... Svaka žena se bolje oseća kada na sebi promeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam. Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume - rekla je ona jednom priikom.

