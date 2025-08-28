Slušaj vest

Bivša učesnica Elite 8, Anđela Đuričić, neretko deli detalje iz svog svakodnevnog života sa pratiocima na Instagramu.

Danas je podelila video-zapise sa jahte, gde uživa u društvu svog dečka Nenada Marinkovića Gastoza, a zatim im se pridružila i Slađa Lazić Poršelina.

Slađa je igrala, uvijala se i provodila u žutom bikiniju. Ona je na svom storiju na Instagramu objavljivala slike sa Gastozom i sve im je bilo potaman.

Slađa Lazić sa Gastozom
Slađa Lazić sa Gastozom na jahti Foto: Printscreen

"Otečena sam cela"

Inače, Slađa je otkrila kako se osećala posle operacije.

- Zatvorena sam cela, ne mogu da pričam, da govorim, otečena sam cela, ne mogu da gledam...Prošli put je ovako bilo, sama anestezija iz nje sam se jedva probudila. Nadam se da će za dva tri dana biti bolje, jako se loše osećam i teško mi je, utiče mi na psihu. Šta reći, katastrofa! Nadam se da će da uspe, sinoć sam popila tablete za smirenje, pa ćemo videti.

