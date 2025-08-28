Slušaj vest

Luna Đogani ponosna je majka dve ćerke, a pored svih obaveza koje ima, trening nikako ne preskače.

Na pomenutoj društvenoj mreži ona je objavila fotografiju na kojoj je vidimo u majici koju je podigla kako bi pokazala ravan stomak, dole je obukla uski šorts, a svi kažu da odlično izgleda.

Tek kad je potpuno izbacila hleb i gazirano, a slatkiše svela na minimum, kilogrami su počeli da se tope.

Dok je bila u drugom stanju, rijaliti zvezda je dala sebi oduška i jela sve što je želela, a posle je muku mučila da vrati devojačku liniju.

- Kada sam se porodila nisam želela da se odričem hrane, jer mi je trebalo mnogo energije zbog ćerke Mije. Ali kada je ona malo porasla, čvrsto sam rešila da vratim staru kilažu. Mislila sam da ću lako, ali ništa nije bilo onako kako sam planirala. Mesecima sam pokušavala da skinem kilograme, bila sam i kod nutricionistkinje, ali mi ništa nije pomoglo da vratim liniju - priča pobednica "Zadruge 2".

Tada je odlučila da potpuno izbaci nezdrave namirnice

- Prestala sam da jedem hleb, potpuno sam izbacila gazirana pića, a slatkiše sam svela na minimum. Tek tada sam počela da gubim kilograme. Nisam pristalica rigoroznih dijeta i izgladnjivanja, jer to nije zdravo. Treba promeniti svest o načinu ishrane. Dijete daju kratkotrajni efekat, a kada prestanete da ih se pridržavate, kilogrami se brzo vrate. Zato je bolje izbaciti nezdrave namirnice, a sve ostalo jesti. Naravno, u umerenim količinama, jer ni prejedanje nije zdravo. Sada imam 65 kila i srećna sam. To je moja idealna težina, koju sam imala pre trudnoće. Ne želim više da mršavim - priča Luna i dodaje da ne vežba, jer joj je najbolji trening jurnjava za ćerkicom:

- Mia treba da prohoda, pa non-stop trčim za njom. Verujte mi, nema jačeg treninga nego čuvati decu koja imaju godinu-dve. Ona ima toliko energije i sve želi da proba i vidi, da sam po ceo dan na nogama. Uveče sam toliko umorna da zaspim u sekundi. Oni koji nemaju malu decu trebalo bi da vežbaju ili šetaju, jer je kombinacija zdrave ishrane i treninga pun pogodak!

