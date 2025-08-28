Slušaj vest

Pevačica Zorica Marković prisetila se konflikta sa nekadašnjom učesnicom "Elite" Anđelom Đuričić, te tvrdi da je za nju ona vazduh, nakon što joj je brutalno psovala i klela sinove.

Zorica je nikad iskrenije govorila o svojoj karijeri, ugostiteljstvu, učešću u rijalitiju, ali i o aktuelnim rijaliti učesnicima, te se pobedno dotakla Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele, sa kojom je odavno u sukobu.

- Gastoz je moj drug i što se njega tiče, mnogo mi je drago što je pobedio. Znala sam da će to da se desi. Kada je reč o Anđeli, o toj personi nemam ništa lepo da kažem. Šta bih ja mogla da kažem o nekome ko je meni i mojoj deci želeo smrt? Rekla je to u šestici, ona je za mene dno dna. Obična jedna folirantkinja i to je to. Šta ja ima da pričam o njoj?

- Ona je za mene vazduh, ja jesam psovala ranije ljude, ali nikome nisam želela smrt. Ajde meni, ali mojoj deci? Ne dao joj Bog da zna šta joj mislim, Ne dao Bog da je sretnem. Njenim fanovima bih poručila otvoreno da mogu da mi p****e k***c - rekla je bez pardona Zorica, pa je nastavila da priča o tome kako se ovaj TV format do danas bitnije razlikuje u odnosu na pre nekoliko godina:

- Kad sam ja bila na "Farmi" i posle u "Zadruzi", sve te svađe i priče su bile upeglanije. Neko se kre*ne i tako to, ali je mnogo toga sad usiljeno. Bilo je s***a naravno, ali ne toliko. Svakako velika je razlika u svemu, ali svako vreme nosi svoje, što je i normalno.

"Nisu me zvali u žiri, ja sam surovo iskrena"

Zorica je komentarisala i razne postavke žirija u muzičkim takmičenjima, kao i to kako se njene kolege u istim ponašaju.

- Mnogi misle da sam ja stala slonu na uvo. Mnogo me je moja iskrenost koštala, tako da ne verujem da bi me zvali u žiri jer sa mnom nema šale. Ja jesam pevačica koja može da bude u žiriju u kom god hoće, ali ja neću da igram po tuđim pravilima. Sve je muka kod tih takmičara. Ne treba neko da dođe i da komentariše lage i to kako se neko obukao. Neke moje kolege su zaboravile odakle su počele. Falševi, promašeno oblačenje, svi smo grešili, niko nije savršen. Što da dođem da kritikujem tu decu, svi se oni bore i to je zaista velika žrtva.

Ne treba da dođe neko i da te pljune. Ima kolega i pevača koji su digli noseve, na primer jedna od tih je Marija Šerifović, ali ja tu ništa ne mogu. Ona super peva, to nema šta, ali ne treba mi ostali da idemo u penziju da bi mlađi pevali.

"Ne virim nikome u džep, gledam svoja posla"

Pevačica tvrdi da joj držanje kafana dobro ide, te i da širi biznis.

- Uopšte me ne zanima koliko ko ima i ja nikad drugima ne virim u džep. Ne mogu da se takmičim ni sa kim. Sada imam restoran i apartmane koje gradim na periferiji Beograda i ne bih ništa tu menjala. Odličan mi je koncept objekta. Ova kafana koju sam kupila ima dušu, a ja sam žena iz naroda. Da je neka fensi priča ne bih se previše gurala u sve ovo.

Ne treba niko da se pita koliko objekata imam, ali trenutno radi 10 objekata po Srbiji. Ne volim da se eksponiram, nije fer ni prema mojim saradnicima. Rvem se sa životom i radim ceo život. Svako može da radi. Nisam halapljiva, a kad ne radim ja sam bolesna.

Estrada mi je dosadila, više me da priča ne zanima. Vozim dok ne padnem, kad padnem pala sam i šta da radim. Niko nije večan - rekla je Zorica, pa je pomenula sukobe sa koleginicama:

- Što se Goce Lazarević tiče, nju sam ceo život zvala gugutkica. Nema zle krvi među nama, ja sam samo reagovala na tu njenu glupost kad je pljuvala rijaliti. Svu su bre pevači pevali ispod šatora. To ništa nije strašno niti ružno.

Gocu niko nije ni zvao u rijaliti, međutim, ja znam razvojni put svih pevača. Što je bolji na primer Taš ili nešto tako, od šatora? Pa u šator smo se pokrili da ne kisne, lepo je što je narod došao da se pije, jede i veseli, mi radimo svoj posao i to je to. Šta je strašno.

"Vesna je dobro, donosi mi paradajz sa Bukulje"

Zorica je otkrila i kako je danas Vesna Zmijanac, koja je do skoro imala zdravstvene probleme.

- Vesna mi je skoro došla, donela mi je zdrav paradajz koji ona gaji. Super je i dobro je zdravstveno. Došla je na klopu, ali nadam se da ćemo da ubodemo jedan dan da dođe kod mene. Vratila sam je sa Bukulje kroz moju kafanu i sad je svi zovu.

Ona treba da uspori, da povede računa o zdravlju, ali voli kafanu i pesmu i to je njen život. To je održava, nisu tu pare u pitanju. Vesna je zaradila i zaista joj više ne treba, ali ja je razumem. Rekoj malopre, kad radim ne boli me ništa, a kad sedim ja sam bolesna.

Ona voli kafanu i znam da to sve voli. Svi su se setili da zovu Vesnu posle mene, što je nisu zvali pre toga? I treba da radi i ide jer voli. Neće sigurno džabe da peva, i treba da naplati to sve.

