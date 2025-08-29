Slušaj vest

Iako se čini da muzičke zvezde žive životom iz bajke i da im je sve potaman, istina je daleko drugačija, a u prilog tome govori činjenica da se veliki broj pevača tokom nastupa našao u opasnim situacijama, poput Jane, koja je otkrila neprijatnost koju je doživela tokom jedne tezge.

Pevačica Jana Todorović važi za jednu od najtraženijih i najplaćenijih estradnih ličnosti

Ona je tokom jednog intervjua ispričala sa kakvim se sve opasnim situacijama susretala tokom karijere, ali da je jedno veselje, na kom je nastupala sa pokojnim Šabanom Šaulićem, posebno ostalo urezano u njenom sećanju.

- Gazda tog veselja se toliko napio da je tražio da mu samo Šaban i ja stojimo pored stola i da mu pevamo i to jednu pesmu "Milicu Stojan voleo" - rekla je pevačica jednom prilikom za medije, pa nastavila:

- Dok mu je Šaban pevao to, on je na naše oči počeo tako da tuče svoju ćerku od nekih 17, 18 godina. Na kraju je tu došla i policija da interveniše, a najstrašnije je bilo kada je u jednom trenutku, od siline udarca, suza od te devojke završila Šabanu na licu. Kasnije mi je rekao da se osećao kao da je to Ilidina ili Sanelina suza.

Radila kao profesorka

- Rodila sam se na Kosovu. Ponosna sam na svoje Kosovo, na svoje selo i na mesto gde sam odrasla. Otišla sam 1997. godine. Tamo je život bio mnogo lep, nisam imala problema. Rano sam počela da se bavim ovim poslom, a lepo smo se slagali i sa Albancima, ponela sam divne uspomene. Vrlo često odem dole, 2 puta godišnje. Tamo mi žive i stric i tetka, odem, obiđem svoju familiju. Svaki put plačem, emocije su tu, i kad pričam o Kosovu, a ne kad sam dole. Kad uđem u svoje selo to su suze radosnice. Nažalost moji roditelji nisu živi, pa mi bude još tužnije kad sam u mom selu - ispričala je Todorovićeva svojevremeno.

Nikad više neću biti ista

Jana je ostala i bez sestrića za kojeg je bila izuzetno vezana

- Dve najtužnije i najbolnije godine bez tebe. Najveća i prva moja radosti... Nikad više tvoja tetko neće biti ista, kako si me ti zvao, srce moje najbolje i najmilije. Zauvek u mom srcu, zauvek srce moje... - napisala je Jana objavivši i emotivnu fotografiju sestrića Baneta.

