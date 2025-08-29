Slušaj vest

Popularna folkerka Rada Manojlović napunila je jubilarnih 40 godina, a tim povodom najbliži su joj organizovali veliko iznenađenje. Ipak, najveći šok bio je očev poklon, koji je sve nasmejao, a nju ostavio bez teksta.

Naime, Rada je nedavno proslavila rođendan u krugu najbližih, a otac ju je iznenadio nesvakidašnjim poklonom.

- Rada je danima pre svog rođendana radila, imala je dosta nastupa pa joj proslava nije bila ni na kraj pameti. Htela je da taj dan prespava jer je to bio jedini slobodan dan koji je imala. Rekla je sestri da će zajedno otići na ručak kada se naspava i da nakon toga posete oca Radeta u selu Četereže. Marija je ipak odlučila da iznenadi Radu i organizovala je žurku u restoranu koji se nalazi u blizini Požarevca. Sve nas je pozvala i rekla nam da ništa ne govorimo Radi, kao što smo i učinili - ispričao je jedan od gostiju na intimnoj pevačicinoj proslavi.

Plakala na rođendanu

- Bilo nas je dvadesetak, a Rada je počela da plače čim nas je videla. Maja se pobrinula i za dekoraciju koja je bila od balona i cveća i sve je bilo nekako bajkovito, a intimno. Taman kad je malo došla sebi, usledio je novi šok. Slavljenička torta na kojoj je pisalo "Ne mogu ja da starim, nisam psihički spremna" dovela ju je do suza, ali radosnica - ispričao je izvor sa lica mesta i za kraj dodao:

- I tu nije bio kraj iznenađenjima. Kada joj je otac Rade saopštio da joj je kupio traktor najnovije generacije, prasnuli smo u smeh, iako to nije bila šala. Zaista joj ga je kupio, jer joj ga je davno obećao.

"Obećao sam joj da će za četrdeseti da dobije traktor"

Radin otac je otkrio zbog čega se odlučio za takav poklon.

- Svi znaju da samo Rada ume da vozi traktor, pa je to i zaslužila od mene! Naučila je još kao mala. Obećao sam joj da će za četrdeseti da dobije traktor i tako je bilo. Voziću ga ja dok sam živ, a posle ona nek nastavi ako želi. Rakiju sam joj takođe poklonio, iako znam da je ona neće piti. Neka ima kad joj neko dođe, da ga posluži, jer se zna da ja pravim najbolju rakiju - pohvalio se Radin otac Rade.

"Sve je prevara da bi se mi plašili godina"

Inače, Rada Manojlović često na društvenoj mreži X piše o svojim uverenjima i teorijama zavere, te je tako na svoj 40. rođendan mnoge iznenadila stavom.

- Naime, ovih dana sam razmišljala na temu godina i tog jubilarnog broja 40; nisam htela da ovo bude obična zahvalnica, već sam htela sa vama da podelim jednu svoju novu teoriju o tim rođendanima i generalno o pojmu vremena i godina. Znate ono kad kažu godine su samo broj? E pa ovako, čitam naslove, ne samo za sebe već i za mnogo mojih kolega i koleginica (i kod nas i u svetu). Da li ste primetili koliko puta za mnoge javne ličnosti kažu “za njih kao da je vreme stalo, izgledaju mlađe nego što jesu, zaleđeni u vremenu”, hm hm… Da li vam se dešava da i vama ljudi oko vas izgledaju mlađe od svojih godina i da li se i vi sami zapravo osećate i izgledate sebi mlađe od svojih godina? Ja sam primetila tu učestalu pojavu na svetskom i na našem nivou, u mom privatnom okruženju i tako dalje - rekla je Rada svoja zapažanja, a onda nastavila:

- Moj zaključak je da vreme zapravo i stoji, odnosno, da u realnosti ide mnogo sporije i da mi mnogo sporije starimo od brzine kojom se kao nižu te neke godine? Za zvaničnih godinu dana koje munjevito prođu od dočeka Nove godine do sledećeg dočeka, pa realno je brat bratu nekih 6, 7, nek je i 8 meseci. Ali nikako tih punih 12. Znači, mislim da je ovo sa vremenom neka ozbiljna podmetačina i prevara; zašto? Možda da bismo se uplašili te brzine kojom smo napunili 40 pa odjednom 50, pa 60 godina pa navučeš strahove jer kao prolete život, nabiješ sebi pritisak šta ću, kako ću, prirodni strah od smrti, razboliš se na nervnoj bazi, opet večito u tom nekom strahu, grču i začaranom krugu.

Zaključak je da mi definitivno nismo ljudi svojih godina i da smo fizički mlađi nego što to zvanični kalendari pokazuju. Možda se vreme i ubrzalo; ali samo po brojevima, mi fizički ne starimo proporcionalno sa tim ubrzanjem. Napunila sam 40, ali ja se fizički osećam i izgledam tu negde do 35, i mislim da je to neka moja realna starost. - zaključila je Rada na društvenoj mreži X.

