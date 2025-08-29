Slušaj vest

Poznati folk pevač Halid Bešlić nedavno je hospitalizovan zbog lošeg zdravstvenog stanja, pa se trenutno nalazi na odeljenju nefrologije, Univerzitetskog Kliničkog centra Sarajevo.

Nakon što se njegov menadžer oglasio, i potvrdio da je pevačevo stanje za sada stabilno, podršku mu je pružila i koleginica Slađana Mandić, sa kojom je Halid svojevremeno nastupao.

"Poslednjih godina, sve manje volim da privatne stvari, decu, život, drage ljude delim olako na mrežama. Ali njega moram... Kad kažeš Halid Bešlić, ustani! Prijatelju moj, dragi prijatelju moj. Borba ti je teška, preteška, ali ti si uvek bio jak. Ne mogu da ne pišem o tebi, kada si mi oduvek vetar u leđa. Svaka pesma, svaki projekat, poziv od tebe i pohvale. Naši čuveni dočeci Nove godine u Hillsu, i eto nažalost ovaj koji smo takođe trebali nastupati zajedno, zbog tvoje borbe neće biti realizovan. Ne daj nam se legendo naša, dobri moj Halide", napisala je Mandićeva.

Dugo ima probleme sa zdravljem

Nakon teške saobraćajne nesreće 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio povrede pluća, pevaču je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom. Ovi problemi zahtevaju kontinuiranu pažnju i brigu o zdravlju

Poznato stanje pevača

Halidov menadžer je sad otkrio koji problem ima folker.- Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja - rekao je on, pa nastavio:

- Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti.

