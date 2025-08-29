Slušaj vest

Ana Rajković, supruga golmana Predraga Rajkovića, popularna je na Instagramu, gde je sada podelila sa fanovima detalje o sebi odgovarajući na njihova pitanja.

Naime, lepoj i zgodnoj Ani su pratioci najviše postavili pitanja koja su vezana za njen izgled. Jedno je glasilo kada u toku dana jede poslednji put.

"17h i posle ne jedem, pijem samo vodu...Naravno, dešava se da na nekom odmoru idemo kasno na večeru i tada ne vodim računa, ali uglavnom pazim, jer iskreno ako ne pazim, ode mast u propast", otkrila je Ana, koja izuzetno vodi računa o svom izgledu, a onda priznala kako reaguje kada joj se neko iz familije meša u vaspitanje dece:

"Nema mešanja, Rale i ja isključivo vaspitavamo decu i donosimo sve odluke jer mi smo roditelji. Saslušam uvek svaki savet, jer ne smatram da znamo sve najbolje", napisala je Ana.

Ana o ljubavi sa Predragom Rajkovićem

Ana je ranije govorila o ljubavi sa Peđom i otkrila kako su se upoznali.