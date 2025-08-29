"PIJEM SAMO VODU, POSLE 17H NE JEDEM" Ana Rajković otkrila sve detalje o svom izgledu, evo kako uspeva da održava lepotu: Ako ne pazim ode mast u propast
Ana Rajković, supruga golmana Predraga Rajkovića, popularna je na Instagramu, gde je sada podelila sa fanovima detalje o sebi odgovarajući na njihova pitanja.
Naime, lepoj i zgodnoj Ani su pratioci najviše postavili pitanja koja su vezana za njen izgled. Jedno je glasilo kada u toku dana jede poslednji put.
"17h i posle ne jedem, pijem samo vodu...Naravno, dešava se da na nekom odmoru idemo kasno na večeru i tada ne vodim računa, ali uglavnom pazim, jer iskreno ako ne pazim, ode mast u propast", otkrila je Ana, koja izuzetno vodi računa o svom izgledu, a onda priznala kako reaguje kada joj se neko iz familije meša u vaspitanje dece:
"Nema mešanja, Rale i ja isključivo vaspitavamo decu i donosimo sve odluke jer mi smo roditelji. Saslušam uvek svaki savet, jer ne smatram da znamo sve najbolje", napisala je Ana.
Ana o ljubavi sa Predragom Rajkovićem
Ana je ranije govorila o ljubavi sa Peđom i otkrila kako su se upoznali.
- Za svoj 19ti rođendan odlučila sam da se preselim u Kinu da živim, radim i uživam. Sećam se kao da je juče bilo , rekla sam sebi niko te neće zaustaviti… Baš pri tom odlasku majka me u suzama prati i daje mi sa vrata svoju ogrlicu i govori neka te ona čuva, u dalekom Šangaju upoznajem svog kuma, a na tek otvorenom Instagramu slike iz daleke Kine lajkuje Rale… Evo kako to sve izgleda 10 godina kasnije… Gospode hvala ti na svemu, sve si mi željice ispunio, samo nek smo zdravi , srećni i nasmejani. Hvala svima na prelepim čestitkama - napisala je Ana u opisu porodične fotografije jednom prilikom.