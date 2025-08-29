Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica i pevačicasandra Valterović poznatija kao Seksi Sandra raskinula je sa dečkom i javno poručila da joj je žao što mu nije demolirala automobil.

Foto: Damir Dervišagić

Naime, Sandra se obratila putem Instagrama i potvrdila da više nije u vezi, a zatim otkrila da sa bivšim partnerom nije ostala u dobrim odnosima.

Foto: Preentscreen Instagram

- Za sve koji pitate šta se desilo? Klasika, šta može da se desi... Kada ste sa nekim 3 godine, a on misli da je mnogo pametan i laže konstantno, žao mi je što mu nisam demolirala auto jer, verujte, zaslužio je - napisla je pevačica na svom Instagam nalogu.

Foto: Preentscreen Instagram

Međutim, Sandra se tu nije zaustavila pa je objavila sliku njegovg auta i napisala kratak opis: "Sledeći put neka vodi računa"

Srećna što nema potomstvo

Folkerka je istakla da je, s obzirom na okolnosti u savremenom društvu, srećna što nema potomstvo, jer smatra da je decu danas izuzetno teško pravilno vaspitati.

- Hvala Bogu što nemam dete u ovom veku, ne znam šta bih rekla... Ovo je katastrofa, kako se dete vaspitava? - zapitala se Sandra u emotivnom obraćanju na svom profilu - Ne pravite decu, ako ne možete da ih vaspitavate

Postoje fina deca, da se razumemo, ja znam prva, ali ta fina deca su u manjini. Roditelji moraju sa njima ozbiljno da rade, da im se posvete, da ne bismo svedočili raznim užasima koji se događaju širom sveta, ali i kod nas - poručila je Sandra.

1/5 Vidi galeriju Seksi Sandra Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Printskrin

Potreban joj je moćni muškarac

Pevačica je na pitanje kakvog partnera želi pored sebe navela da joj je potreban moćan muškarac, ali da je u isto vreme i velika maza.

- Volim moćne i galantne muškarce koji će da mi ispune svaku želju. Nemam ih mnogo, samo dve! Mora bre da je muškarčica, da ume sa mnom, da je ludačka energija između nas. Da nije glup, volim inteligentne muškarce i mora da bude maza- rekla je pevačica

Sandra Volterović o zaradi muškaraca i žene: