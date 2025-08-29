Slušaj vest

Snimak Snežane Pavlović, koja u pauzi od rada u plasteniku, sedi na zemlji i peva, postao je viralan.

Mnogi ljudi na društvenim mrežama dele snimak Snežane, a njen glas je oduševio mnoge. Kako su odmah prokomentarisali, nekada se bavila pevanjem, a danas nadniči.

Snežana Pavlović iz Nikad nije kasno Izvor: Instagram/kafanaonline

Kako je i sama navela tada, tek je nakon razvoda počela da peva, ali je nakon osam godina odlučila da prekine.

- Udala sam se za pogrešnog čoveka, kada je on mene oterao, ja sam tada otišla da pevam. Nije me taj moj muž voleo, voleo je neku sa crvenom kosom, a ja nemam crvenu kosu – rekla je ona u emisiji, pa se dotakla početka karijere i momenta koji je prelomio da napusti pevanje:

- Početak je bio težak, ali sam vremenom postala dobar pevač. Posle toga sam se razočarala i ostavila sam to pevanje. Ne pevam već 20 godina, a u mladosti sam pevala 8 godina. Pevala sam sve, svadbe, ispraćaje i sve što je bilo - rekla je pevačica ranije.

Snežana godinama živi u kući u Staroj Pazovi, a uslovi za život su izuzetno teški.

- U kući u kojoj živim u Staroj Pazovi, živim sama. To je kuća od tabli i stiropora, nemam ni kupatilo, nema vode imam samo dve česme napolju. Nemam ni struju, nju koristim od komšija – kazala je ona tada.

Podsetimo, kako kažu njene komšije, Snežana je spasila na desetine kučića lutalica sa kojima živi u maloj kući bez kupatila. Vredna je i skromna i danas nadniči u plasteniku.

Ona je Jakšiću saopštila bračnu ponudu

Jasminka Dujmović Jasna je napravila iznenađenje za voditelja i autora emisije i na očigled svih ga zaprosila.

- Ja sam došla Žiko, izvini, molim te. Ti si objavio konkurs, meni se niko živ nije javio. Ili me ženi ili tamburu kupi. Sve imam sve znam, samo me primi - rekla je Jasminka Žiki, na šta joj je on, na sebi svojstven način, odgovorio.

- Ja mogu te pričuvam dok ne nađemo mladoženju, da ti kažem. Al’ da se ženim, neću - kazao je voditelj kroz smeh, dok je jedan od članova žirija dobacio.

- Koga zmija jednom ujede i guštera se plaši!

- Donela sam bidermajer da me ženiš i da ga bacim da vidim koja će biti sledeća - kazala je ona.

- Nemoj da me muvaš, nisi džabe ponela to, sigurno imaš nekog – rekao joj je Žika.

- Pa ima, neću da te lažem. Neće se taj ljutiti na tebe, a neće ni da me ženi - odgovorila mu je Jaca, a potom je odlučila da baci bidermajer u publiku, sto je oduševilo sve u studiju.

Zorica Erić bila zavisna od droge

Pobednica šoua „Nikad nije kasno“, Zorica Erić javno je govorila o zavisnoti koju je pobedila i periodu kada je bila u kandžama poroka.

- Pet godina. Tačno pet godina otkako sam prvi put na glas izgovorila da sam zavisnik. Pet godina od prvog odlaska kod lekara. Pet godina bez alkohola i droge. Pet godina potpuno novog života. Pogledajte me sada. Nikad lepša i mlađa. Nikad jača. Ne želim aplauze, samo da vam poslužim kao primer da sve možete

