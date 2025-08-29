Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić je u jeku skandala zbog nasilja koje je doživela od strane sad već bivšeg partnerta Gorana Ratkovića Raleta, pa se tako non stop oglašava na društvenim mrežama.

Naime, Ana se snimila u automobili sa delom svoje nove pesme, i ako još uvek nije poznato kad će ugledati svetlost dana, snimak je već postao viralan na društvenim mrežama.

Nakon što je Ana otpevala deo pesme ona je napisal:

"A najbolje se izražavam kroz muziki svakako....ko je razumeo,shvatice...."

A ovo je samo deo njene nove pesme:

Dobar dan, može li jedna soba bez rezervacije

Bar na tren da sklonim se od prošlosti ko od racije

Samo da se popravim, popravim tu i brzo ću

Nisam ja, ona žena što spominju je na Dnevniku – ja samo ličim na nju

Nepoznata lica iznad moga tela,

Žuta traka oko poznatog hotela,

Sad je sve u redu i ne boli me

što sam nekom ništa ko je meni bio sve

Kakva laž, da će vreme izlečiti sve,

Baš svaku bol…

Spuštao, on me spuštao,

A dizao me alkohol

....

Ti od sutra bićeš jedan više manje

Kod mene se teško drži rastojanje

Drama u zdravstvenoj ustanovi

Detalji incidenta između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta iz dana u dan isplivavaju na površinu. Nakon što je pevačica prijavila kompozitora za nasilje, ona se uputila u Urgentni centar na pregled. Međutim, ni tamo nije imala mira, već je napravila scenu, o čemu je Kurir pisao pre par dana.

Zahtevala je da je prime preko reda iako joj je ljubazno objašnjeno da je jedan pacijent pre nje, što je nju razbesnelo. Kad ju je medicinsko osoblje zamolilo da malo sačeka, ona je počela da viče, lupila pesnicom o pult, okrenula se, otišla i nije sačekala pregled.

Jeca na sav glas

Nakon oglašavanja obe strane za medije, ona je sada objavila još jedan snimak u kom jeca na sav glas.

Naime, Ana se u videu obratila direktno Raletu, kom je policija zabranila prilazak pevačici.

- Zašto?! Zašto, zašto bre? Zašto si to uradio?! Boli me sve. Igra mi želudac, osećam da praviš budalu od mene. Zašto, Rale? Zašto si ubio sve? - vikala je i ponavljala uplakana pevačica.

