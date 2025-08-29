Slušaj vest

Sutra se navršava 6 meseci od smrti Saše Popovića. Porodica preminulog će sutra na Bežanisjkom groblju obeležiti šestomesečni pomen, a danas su izdali čitulju.

- Prošlo je pola godine otkako nisi s nama, a svaki dan bez tebe je tiši, prazniji i teži. Vreme ne leči, samo nas podseća na to koliko nam nedostaješ. Jer, nisi bio samo deo našeg života, bio si njegovo srce. Tvoj odlazak ništa nije izbrisao , tvoje prisustvo uz nas je večno. Zauvek neutešni: supruga Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i snaha Tijana - piše u čitulji.

Poslednje reči Saše Popovića

Pevačica Suzana Jovanović prvi put je javno progovorila o teškim trenucima koje je proživela u poslednjim danima svog supruga Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta u Parizu.

Nakon pet meseci bola, smogla je snage da ispriča za "Scandal" sve što je prošla, od borbe sa bolešću, preko oproštaja, pa do emotivnih poslednjih reči koje joj je Saša uputio.

- Bukvalno sam umirala zajedno s njim, ne možeš da mu pomogneš, ne znaš šta da uradiš. Gledaš sve to i nemoćan si, ali vidiš da mu je sve teže i teže. Mi smo otišli u Pariz da primi terapiju i da se vratimo kući, ne desetak dana je bila terapija. Kad su ga smestili u sobu, krenule su analize i doktori su slegli ramenima. Tada su rekli da situacija uopšte nije dobra i da je jetra u jako lošem stanju, da je bila puna metastaza. Svaka naredna terapija je mogla samo da ga ubije. Taj trenutak kad mi je saopštila, a ja onda njemu, to su lekari tražili da mu ja saopštim - priseća se Suzana kroz suze.

- Sale je shvatio da se nešto dešava i non-stop me je tražio da se vratim u sobu i sad pred njim moram da glumim da je sve u redu i da se ništa nije desilo, da je sve super, sve ide kako treba. Ulazi Sandra i dogovorile smo se da ona prvo krene. Ne mogu da se setim, ona kreće: "Sale moj, moram nešto da ti kažem, pričala sam sa doktorima i nije dobro." Ja u tom trenutku smišljam rečenicu, kako da mu kažem, nisam mogla to da izgovorim. I ja na kraju kažem: "Ljubavi, nije ti jetra dobro", a on gleda u mene i ja krećem da plačem, a on kaže: "Sule moj, znam, sve znam, znam da je gotovo."