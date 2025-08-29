"MORA DA PLATI..." Rijaliti učesnik tužio Gastoza da mu je krvnički slomio nogu: Sud utvrdio da je kriv, sad mu duguje odštetu!
Sudski spor koji se vodio između Brendona i Gastoza je konačno okončan, pre nekoliko godina, Nenad Marinković Gastoz je Brendonu u rijalitiju polomio nogu, nakon čega ga je Radonić tužio.
Kriv je, dobio sam ga na sudu, mora da plati odštetu, a na sve to pre učešća u rijalitiju se žalio. Sud je usvojio žalbu i žalba je na razmatranju. Dakle, on se žalio što mi je slomio nogu i to je sada tamo, neće mu biti usvojena žalba zato što, ma šta se dešavalo u ovoj zemlji, ne može osoba koja ti nanese teške telesne povrede namerno ili nenamerno da prođe tek tako - rekao je Brendon u videu na Tiktoku i dodao:
- Krvnički mi slomio nogu i eto po drugi put je pobednik u rijalitiju. Moraće da plati za sve ono što mi je uradio, za štetu koju mi je naneo. Dakle, moja noga je bila zdrava, ništa ostalo me ne zanima.
Ne bavi se više rijalitijem
Nenad Marinković Gastoz je sa svojom partnerkom Anđelom Đuričić stigao ispred zgrade Pinka, a kada su domaći mediji pomislili da ulazi u novu sezonu Elite, rijaliti igrač ih je odmah demantovao.
- Došao sam samo da uzmem novac, ne bavim se više rijalitijem, nemojte da me snimate, nema potrebe, sa ovim sam završio, ne zanima me više ništa, ne interesuje me - rekao je Gastoz nakon što je izašao iz Pinka.
Vršio nuždu u takksiju
Taksista iz Beograda uključio se uživo u program i podelio neobičnu situaciju sa rijaliti učesnikom Nenadom Marinkovićem Gastozom
- Ja sam pre dve godine vozio tvog dečka posle izlaska i pipnem pozadi sedište, kad ono up*šano. 150 evra sam platio dubinsko pranje i želim da mi se to nadoknadi - rekao je gledalac.
Stars: