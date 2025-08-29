Slušaj vest

Institut za transfuziju krvi Srbije i Karavan Youth Fest udružili su snage i pripremili posebne poklone za sve humane ljude. Svi davaoci krvi koji dođu u Institut 2. septembra dobiće paket karata za sva tri dana beogradskog finala ovog spektakularnog muzičkog karavana. Oni koji krv daju 5. septembra dobiće poklon karte za završno veče 6. septembra.

Beogradska završnica Karavana Youth Festa održaće se 4, 5. i 6. septembra, a očekuje nas pravi muzički vatromet.

• 4. septembar rezervisan je devedesete, gde će nastupati: Trik Fix, Funky G, Ivan Gavrilović, Colonia, Dr Iggy i Dača Dak

• 5. septembra festival se nastavlja uz bogat program i jednu od najvećih balkanskih zvezda - Draganu Mirković

• 6. septembra očekuje nas spektakularno zatvaranje Karavana, a na bini će se pojaviti najveće zvezde domaće scene – Gazda Paja, Sha, Vuk Mob, Sandra Afrika, In Vivo, DJ Shone i MC Stojan!

Završnica Youth festa biće održana 4. 5. 6. septembra u Beogradu

Finale Karavana Youth Festa obećava tri dana vrhunske zabave, pozitivne energije i muzike, a humanost se ovog puta nagrađuje ulaznicama za događaj o kojem svi pričaju.

Karte su dostupne preko tickets.rs, a publika će imati priliku da uživa u nezaboravnim nastupima i podrži novu generaciju muzičkih talenata.