Anđela Đuričić, bivša rijaliti učesnica koja je itekako poznata publici po svom boravku u rijaliti, ponovo je uspela da digne temperaturu na Instagramu.

Lepa Crnogorka odlučila je da leto produži na luksuzan način – vožnjom jahtom po Beogradu. Međutim, ono što je zapalilo mreže nisu bili luksuzni kadrovi grada, već Anđela u svom oskudnom bikiniju.

Anđela Đuričić u minijaturnom bikiniju Foto: Preentscreen Instagram

Pozirala je na palubi, a njene izvajane obline bile su u prvom planu. Fotografija je bukvalno preplavljena komentarima i lajkovima, a muškarci ne kriju da su ostali bez daha.

Komentari su se samo nizali na račun njenog izgleda: "Kakva ljepota od devojke, slike uvek prelepe""WOW preljepota" bili su samo neki od komentara.

Gastoz upoznao Anđelinu porodicu

Oni se redovno oglašavaju na mrežama sa odmora, a prilikom boravka u Crnoj Gori, Gastoz se upoznao sa Anđelinom porodicom.

- Mi smo u Herceg Novom proveli dva dana, upoznao se Gastoz sa mojom porodicom i sve je proteklo u najboljem redu, kao što ste imali priliku jednim delom da vidite. Srećni su zbog nas i podržavaju nas - istakla je bivša zadrugarka.

Anđela Đuričić u finalu Elite Foto: Petar Aleksić

Iživljavao se nad Anđelom

Gostujući u emisiji ''Narod pita'' Marko Đedović dao je svoj sud o pobedniku ''Elite 8'', ali i o njegovoj vezi sa Anđelom Đuričić.

- Ništa protiv nemam i da se ona odluči na korak dalje u tom odnosu. U njene emocije nikada sumnjao nisam, ali sam se za njegove emocije izjasnio više puta. Šta ćemo s tim što se iživljavao nad Anđelom zbog Pavla, a svoje greške nije video?! Ne mislim da se totalno promenio u boljem smislu nakon izlaska iz rijalitija. Sve je pucalo po njenim leđima. Sa Anđelom sam se dopisivao. Nismo ulazili u duboke teme. Znam kakva je kad se zaljubi. Znam da on mene ne voli. Ona ide linijom manjeg otpora, zna da je najbolje da imamo ređi kontakt - kaže Đedović koji smatra da bi Anđela prvo njega pozvala kada bi raskinula sa Nenadom.

Kurir.rs

