Slušaj vest

Anđela Đuričić, bivša rijaliti učesnica koja je itekako poznata publici po svom boravku u rijaliti, ponovo je uspela da digne temperaturu na Instagramu.

Lepa Crnogorka odlučila je da leto produži na luksuzan način – vožnjom jahtom po Beogradu. Međutim, ono što je zapalilo mreže nisu bili luksuzni kadrovi grada, već Anđela u svom oskudnom bikiniju.

Anđela Đuričić
Anđela Đuričić u minijaturnom bikiniju Foto: Preentscreen Instagram

Pozirala je na palubi, a njene izvajane obline bile su u prvom planu. Fotografija je bukvalno preplavljena komentarima i lajkovima, a muškarci ne kriju da su ostali bez daha.

Komentari su se samo nizali na račun njenog izgleda: "Kakva ljepota od devojke, slike uvek prelepe""WOW preljepota" bili su samo neki od komentara.

Gastoz upoznao Anđelinu porodicu

Oni se redovno oglašavaju na mrežama sa odmora, a prilikom boravka u Crnoj Gori, Gastoz se upoznao sa Anđelinom porodicom.

- Mi smo u Herceg Novom proveli dva dana, upoznao se Gastoz sa mojom porodicom i sve je proteklo u najboljem redu, kao što ste imali priliku jednim delom da vidite. Srećni su zbog nas i podržavaju nas - istakla je bivša zadrugarka.

Anđela Đuričić u finalu Elite Foto: Petar Aleksić

 Iživljavao se nad Anđelom

Gostujući u emisiji ''Narod pita'' Marko Đedović dao je svoj sud o pobedniku ''Elite 8'', ali i o njegovoj vezi sa Anđelom Đuričić.

- Ništa protiv nemam i da se ona odluči na korak dalje u tom odnosu. U njene emocije nikada sumnjao nisam, ali sam se za njegove emocije izjasnio više puta. Šta ćemo s tim što se iživljavao nad Anđelom zbog Pavla, a svoje greške nije video?! Ne mislim da se totalno promenio u boljem smislu nakon izlaska iz rijalitija. Sve je pucalo po njenim leđima. Sa Anđelom sam se dopisivao. Nismo ulazili u duboke teme. Znam kakva je kad se zaljubi. Znam da on mene ne voli. Ona ide linijom manjeg otpora, zna da je najbolje da imamo ređi kontakt - kaže Đedović koji smatra da bi Anđela prvo njega pozvala kada bi raskinula sa Nenadom.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsZORICA MARKOVIĆ OPLELA PO SVIMA! Gocu Lazarević nije štedela, pa se dotakla Vesne Zmijanac i njenog zdravstvenog stanja: Svi su počeli ispod šatre..
StarsGASTOZ SE IŽIVLJAO NAD ANĐELOM?! Prijatelj Đuričićeve sve otkrio: Pucalo je po njenim leđima...
Nenad Marinković
StarsGASTOZ NAPRAVIO HAOS ISPRED ZGRADE PINKA, DOŠAO KOD MITROVIĆA IZ JEDNOG RAZLOGA! Anđela pobegla od sramote, a on svima poručio: Ništa me ne interesuje!
Nenad Marinković Gastoz u Amidžiju
StarsGASTOZ ŠAMARA ANĐELU ĐURIČIĆ! Kamera snimila kako je udara, sve iscurilo javno (FOTO)
Gastoz udario šamar Anđeli Đuričić

 Gastoz i Anđela se ljube na rođendanu:

Gastoz i Anđela se ljube na rođendanu Izvor: Instagram/gasttozz