Sloba Vasić odlučio je da se podvrgne operaciji želuca, a nakon operacije često se oglašava na društvenim mrežama i deli utiske.

10 dana od operacije otkrio je da je izgubio 13 kilograma ali da ne jede ništa osim vode i supe.

- Verovali ili ne, danas je deseti dan kako sam se operisao i imam 13 kilograma manje. Možda se neće primetiti po meni da je tako, ali ja ne da primetim, već se stvarno osećam bolje. Bukvalno sam se izduvao – pohvalio se Sloba u snimku koji je okačio na svoj Instagram.

Kako je dalje otkrio, jedini problem mu je taj što se ne oseća sito.

- Osećam veliku glad i potrebu da jedem. Drugih problema nemam, čak što se energije tiče čini mi se da je imam na maksimum, postao sam pokretljiviji. Od hrane nisam apsolutno ništa jeo osim vodice iz supe i pijem dosta vode. Od juče sam počeo da pijem jogurt, ali ni to u velikim količinama. Bez obzira što sam jako gladan, srećan sam što sam ovo uradio - rekao je pevač.

Morao na operaciju

U svom prvom obraćanju Sloba Vasić je detaljno govorio o operaciji smanjenja želuca i otkrio da mu je bilo teško ali da nije imao drugog izbora nego da legne na operacioni sto.

- Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jeeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Bolele su me kosti, noge od stajanja... - počeo je svoju ispovest Sloba.

- Kako je život čudo. Okrene ti se za tren oka. o juče ne bih znao da vam pričam da se pazite, jer nisam ovo iskusio. Sada, kada šesti dan nisam pojeo ništa i kada mi je psihički dosta teško, onda čovek shvati sve. Kada dobiješ prvi put malo vode, pa kad uzmeš i vidiš koliko si srećan kad dobiješ ta dva tri gutljaja... da ne govorim sad kad sam uzeo dve tri kašike supe - rekao je Sloba tada i otkrio da je za to vreme smršao čak 8 kilograma.