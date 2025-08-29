Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić hospitalizovan je zbog lošeg zdravstvenog stanja na odeljenju nefrologije, Univerzitetskog Kliničkog centra Sarajevo, a njegova koleginica Branka Sovrlić priznaje da je zabrinuta za njegovo zdravlje.

Branka je Halidova dugogodišnja prijateljica i sa njom je snimio duet "Rana jesen".

- Nisam se čula. Žao mi je što je jako bolestan, želim da se što pre oporavi. Nisam ga zvala, jer pored bolesti kad zovu i dobronamerno, to smeta, jer čoveku treba mir i san i naravno doktori - započela je Branka, pa dodala:

- Mi s pitanjima ne možemo pomoći. To govorim iz ličnog iskustva, jer sam i ja bila u bolnici ne tako davno. Puno pozdrava i pozitivne energije svima! Samo zdravlje da nas služi, to je najbitnije.

Oglasila se i pevačica Slađana Mandić

Nakon što se njegov menadžer oglasio i potvrdio da je pevačevo stanje za sada stabilno, podršku mu je pružila i koleginica Slađana Mandić, sa kojom je Halid svojevremeno nastupao.

- Poslednjih godina, sve manje volim da privatne stvari, decu, život, drage ljude delim olako na mrežama. Ali njega moram... Kad kažeš Halid Bešlić, ustani! Prijatelju moj, dragi prijatelju moj. Borba ti je teška, preteška, ali ti si uvek bio jak. Ne mogu da ne pišem o tebi, kada si mi oduvek vetar u leđa. Svaka pesma, svaki projekat, poziv od tebe i pohvale. Naši čuveni dočeci Nove godine i eto nažalost ovaj koji smo takođe trebali nastupati zajedno, zbog tvoje borbe neće biti realizovan. Ne daj nam se legendo naša, dobri moj Halide - napisala je Slađana i podelila fotku s njim.