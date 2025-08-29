Slušaj vest

Rijaliti učesnik Ivan Marinković imao je žestoki sukob u programu uživo sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, kojem se sada javno izvinio, ali se dotakao i svog učešća u "Eliti 9".

Naime, tokom gostovanja u "Narod pita" Ivan je ušao u raspravu sa voditeljem, a sada se tim povodom oglasio i spomenuo učešće u Eliti.

- Ivan najgori u emisiji... Uz svo dužno poštovanje prema voditeljima, ja sam takav kakav sam, izvinim se ja, nadam se da mi neće zameriti, Darko pogotovo - pričao je Ivan Marinković dodajući da će mu "Elita 9", za koju je juče potpisao ugovor, biti poslednji rijaliti u koji ulazi.

Otišao u Niš

Inače, Ivan Marinković je bio na Pinku kako bi snimio profil za Elitu 9, a ispred zgrade se pojavio sa punim kesama.

Iako je Miljana govorila Ivanu da će oni otići na putovanje i da nema ništa od viđanja, juče se stvar preokrenula.

- Ipak idem sutra za Niš, biću tamo dva tri dana pa ćemo razgovarati o svemu. Nije sad to ništa strašno, sve je stvar razumevanja. Oni su mi tražili da krenem odmah sa njima za Niš i ja im kažem: "Opet mi postavljate uslove, imam obaveza, snimam profil, ne možete tako da se ponašate, nisam ja vaša igračka" - rekao je Marinković u intervjuu.

