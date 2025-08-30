Slušaj vest

Petar Grašo i njegova supruga Hana Huljić žive u jednoj od najskupljih ulica u Splitu kada su cene kvadrata nekretnina u pitanju, a koju je posetila ekipa Kurira koja je boravila u ovom gradu.

Dom poznatog para nalazi se u blizini Starog Hajdukovog placa. Kuća je na dva sprata, pa se procenjuje da ima više od 200 kvadrata, a samo jedan kvadrat u ovom kraju vredi i više od 5.000 evra.

Pevač je u ovom domu živeo i dok je bio u vanbračnoj zajednici s pevačicom Danijelom Martinović, što su nam potvrdile komšije i otkrile da je pre useljenja druge žene splitski pevač potpuno renovirao porodični dom.

Kuća iz predratnih godina opasana drvećem i kamerama

Kada smo stigli na adresu, ugledali smo kuću na dva sprata koja je uvučena u odnosu na glavnu ulicu. Upečatljiva je zelena stolarija, i to što nema ogradu. Ovo je jedna od onih građevina iz predratnih godina, a na kući postoje ukrasi koji se mogu pronaći i na raznim starim zidinama u pomenutom gradu.

Petrov i Hanin dom se sa ulice jedva vidi jer je opasan drvećem, a kad smo se približili, kamere su se odmah uključile, što pokazuje da porodica Grašo-Huljić misli na svoju bezbednost.

U trenutku našeg boravka u kući nikog nije bilo. Kako smo kasnije saznali, ovo je jedna od retkih kuća u ovom naselju, većinom su zgrade, pa se zbog svog upečatljivog izgleda dosta razlikuje od ostalih nekretnina.

- Hana i Petar tu žive. Nemamo često prilike da ih vidimo, njega i kad sretnemo, uvek je s nekim koferima, a nju ponekad vidimo kako prođe i tada se ljubazno javi. Njena majka Vjekoslava stalno dolazi, pomaže joj oko dece. Petar je ovde živeo i s Danijelom. Moramo da priznamo da nam se Hana više sviđa kao komšinica. On je pre nego što se oženio Hanom potpuno renovirao ovu kuću. Ona je baš posvećena njihovoj deci. Nikad nismo imali prilike da ih sretnemo u prodavnici ili u nekom kafiću ovde, pitamo se šta li jedu, ali izgleda da se baš čuvaju od očiju javnosti - priča nam jedna od komšinica iz zgrade pored.

Ona je bila jedina s kojom smo imali priliku da porazgovaramo, jer kog god drugog da smo pitali za poznati par, dobijali smo odgovor da ne znaju jer su turisti. S obzirom na to da je bila nedelja, malo meštana u tom kraju je bilo na ulici.

Petar Grašo o porodici

Petar je nedavno otkrio koliko ga je samo roditeljstvo promenilo, da li pored toga stiže da se posveti i hobiju koji obožava, ali i koliko nam danas svima fali humanosti u svetu gde se živi nikad brže.

- Skoro sam postao roditelj, tako da se trudim da i na njih prenesem tu vrstu vaspitanja da drugima uvek pomognu, odnosno da ih učim pravim vrednostima. Naravno da nam fali sna, jer puno je obaveza oko dece, ali to je normalno. Svakom roditelju je tako, nisam ja ništa pametniji na tom polju. Roditeljstvo je suprugu i mene promenilo na svim mogućim nivoima. To je duboka tema i mogla bi se jednosatna emisija o tome raditi.

- Kad te dete pred spavanje zagrli, to je nešto najlepše. Svesniji sam postao života i njegove lepote jer više nisam odgovoran samo za sebe, već i za to dete, koje će nadam se biti bolja verzija mene. Sve čakre su mi se otvorile kada govorimo o roditeljstvu u onom najpozitivnijem smislu. Moje srce je prešlo na decu i to je poslato od Boga, svakome je to zaista divan poklon - rekao je pevač