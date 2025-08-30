Slušaj vest

Dijana i Danijel Rokvić nisu se pojavili na suđenju u Austriji po tužbi biznismena čije ime i prezime je poznato našoj redkaciji, a koji ih je tužio za dug od 30.000 evra.

Vešto izbegli ročište

Prema njegovim rečima supružnici su dostavili izvešatj lekara na kojem je navedeno da imaju koronu. Paul Hajman Lajtne, branilac je privatnika koji tereti supružnike.On je zvanično poslao mejl našoj redakciji u kojem je detaljno objasnio suštinu problema koji njegov klijent ima s pevačicom i njenim životnim saputnikom zbog čega je pravdu potražio na sudu.

Zgodna, a nezgodna

- Rokvić nije uspeo da vrati prvu ratu, dobio je upozorenje kojim su sve stope dospele za plaćanje. Po dobijanju upozorenja, gospodin Rokvić je zapretio mom klijentu i nije se osećao obaveznim da vrati zajam. Nakon sprovedenog istraživanja postalo nam je jasno da je gospodin Rokvić namerno proglasio bankrot svoje firme tako da ne bi morao da vraća obaveze - navedeno je tada u saopštenju.

Firma supruga Dijane Didi Rokvić Danijela Rokvića koju je otvorio u Austriji idu u stečaj što je navedeno na zvaničnom sajtu privrednog suda u ovoj državi mogu se videti podaci o poslovanju biznismena. Preduzeće koje je otvorio pre više od petnaest godina sada je pred gašenjem zbog dugovanja prema klijentima o čemu smo već izveštavali.

I u dobru i u zlu zajedno

Birokratija

Firma je u rukama stečajnog upravnika, koji je istragom utvrdio dugovanja. Poslednji sastanak s direktorom Danijelom stečajni upravnik održao je 30. avgusta 2024. u svojoj kancelariji. Tada je razmatrano nekoliko ključnih tačaka. Rokvić je tada obećao da će ispuniti obaveze. Međutim, dokumentacija do danas nije dostavljena, uprkos višestrukim zahtevima. Nakon odluke o zatvaranju preduzeća, radnicima je uručen otkaz. Preduzeće i poslovni prostor u Lugner Sitiju, gde se firma nalazila, zatvoreni su. Trenutno je u toku parnični postupak za zakupninu i iseljenje. Prema zvaničnim podacima, postoji oko 25 otvorenih slučajeva potraživanja od strane klijenata. Kako se navodi u dokumentu, stečajni upravnik je dobio spisak svih slučajeva.

Pravila, pravila

- Danijel je veoma uspešno poslovao i zaradio je milione. Međutim, on nije isplatio dugovanja i umesto da vrati dug, on pravi novu firmu i prebacuje sve ugovore na novu firmu, koju je otvorila njegova žena Dijana Rokvić. Njen muž kao dužnik ima razna potraživanja od stranih klijenata, ali su ta potraživanja još u fazi pre podnošenja tužbe. Stečajnom upravniku je dostavljena lista klijenata. Silni novac je otišao na neke menadžere u Americi jer je Didi kupovala svako slikanje, svaki termin - kaže naš izvor i dodaje:

- Koliko god uspešno da posluje firma, sve ima rok trajanja, a Rokvić je preko te firme Dijani plaćao svaki put u inostranstvo, potom nekim agencijama koje su joj radile PR i organizaciju susreta s poznatima u Njujorku i Parizu. Takođe, plaćao je žurke, fotografisanje i skupe stvari. Na osnovu sudskog registra iz Beča, vidi se da je Danijel otišao u stečaj i da ima dugove - kaže naš sagovornik dobro upućen u slučaj.

Ozbiljna cifra dugovanja

Otvorena potraživanja u Austriji iznose ukupno 35.106,08 evra. Za 22 slučaja potraživanja u inostranstvu ukupni iznos je 8.177,88 evra, a dužnik je pretrpeo i potraživanja od preko 40.000 evra. Dakle, ukupno Rokvić duguje 83.283 evra.

Pozvali smo Didi, koja je tada dala kratak komentar.

- To je jedna od firmi mog supruga koja je u procesu zatvaranja. Sva poravnanja rešavaju advokati. Moj suprug uredno plaća svoje troškove i ako nešto postoji, sve će biti regulisano - najavila je ona.