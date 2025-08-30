"BILE SU ODLIČNE U KREVETU" Srđan Mobi Dik progovorio o ljubavnim vezama sa Anom Stanić i Aleksandrom Perović: Ponosan sam na njih
Obeležio jednu muzičku eru
Naime, fanovi su se i te kako razočarali kada je isplivala vest da se popularni "Mobi Dik" ugasio. Ipak da je među članovima bilo nešto više od poslovne saradnje priznao je frontman Srđan Čolić.
On je pre nekoliko godina ispričao da je bio u vezi sa obe pevačice: Anom Stanić, a potom i Aleksandrom Perović, koja je kasnije nasledila Anu.
Otvoren i direktan
Objasnio emotivni život sa dve pevačice
- Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece. Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra. Poslednja stvar u životu koju bih želeo je da uvredim neku svoju bivšu devojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lepo. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice - rekao je Srđan pre nekoliko godina za Kurir.
To je bio i poslednji intervju koji je muzičar dao za medije. On se zbog posla povukao iz javnosti i posvetio se porodici i angažmanima koje ima sa stranim kompanijama.