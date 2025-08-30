Slušaj vest

Grupa “Mobi Dik“ harala je scenom devedesetih godina, a da je među članovima bilo nešto više od poslovne saradnje priznao je frontmen Srđan Čolić.

Obeležio jednu muzičku eru

Naime, fanovi su se i te kako razočarali kada je isplivala vest da se popularni "Mobi Dik" ugasio. Ipak da je među članovima bilo nešto više od poslovne saradnje priznao je frontman Srđan Čolić.

On je pre nekoliko godina ispričao da je bio u vezi sa obe pevačice: Anom Stanić, a potom i Aleksandrom Perović, koja je kasnije nasledila Anu.

Otvoren i direktan

Uvek je bio iskren Foto: Zorana Jevtić, Ivan Gajić, Printscreen/K1 TV, Zorana Jevtić

 Objasnio emotivni život sa dve pevačice

- Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece. Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra. Poslednja stvar u životu koju bih želeo je da uvredim neku svoju bivšu devojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lepo. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice - rekao je Srđan pre nekoliko godina za Kurir. 

To je bio i poslednji intervju koji je muzičar dao za medije. On se zbog posla povukao iz javnosti i posvetio se porodici i angažmanima koje ima sa stranim kompanijama. 

Ne propustiteStarsDEVEDESETIH BIO GLAVNA ZVEZDA, PA NESTAO SA SCENE. Sad radi za svetsku firmu! Komšije otkrivaju gde je Srđan "Mobi dik"
md.jpg
StarsOVI PEVAČI SU PRIVOĐENI NA AERODROMU, TEA NIJE JEDINA! Jedan je baš nagrabusio, ispitivali ga po 12 sati, bio 3 dana u PRITVORU!
untitled2.jpg
StarsARKAN MU JE ZBOG CECE UPERIO PIŠTOLJ U ČELO: Srđan Mobi Dik otkrio ŠOK detalje, jedan pogrešan potez mogao je biti KOBAN PO ŽIVOT!
zeljko-raznatovic-arkan-ceca-raznatovic-mobi-dik.jpg
StarsSRĐAN MOBI DIK BEZ DLAKE NA JEZIKU: Otkriva zašto je Kralj kokaina autobiografska pesma, šta je radio kod Marije Milošević i kako su mu neki kriminalci devedesetih nudili novac! ŠOK INTERVJU
srdjan-mobi-dik-foto-privatna-arhiva.jpg

BARBARA BOBAK OTKRILA DA LI BI SE PRIJAVILA ZA EUROSONG! Pevačica bez dileme: Ovo mi je daleko bitnije od same pobede! Izvor: Kurir televizija