Za Zdravka Čolića se može reći da je tata za primer. Najveća muzička zvezda je maksimalno posvećena svojim naslednicama, kojima je nedavno obezbedio i krov nad glavom.

Ne žali novac za naslednice

Nije mala cifra

Za to je sa suprugom Aleksandrom izdvojio 350.000 evra. Nekretnina se nalazi u popularnom delu grada Beograd na vodi, gde su naslednice nedavno i viđene.

- Čuli smo da je Čola kupio ćerkama stan. Lepo se otvorio. Tako i treba. Viđamo ih često i u šoping-centru, ali i u poznatom restoranima koji se nalaze nedaleko od nekretnine - rekao nam je izvor koji nam je i dostavio informaciju.

Zdravko je svoj privatni život godinama čuvao od očiju javnosti. Njegove naslednica privlače mnogo pažnje svojim luksuznim načinom života. Prva je profile na društvenim mrežama otključala starija Una, koja, poput svoje sestre, uživa u očevom bogatstvu. Dele slike s brojnih luksuznih destinacija, kao što su Dubai, Venecija, Kipar, Španija, Mikonos, Portugal, Prag...

Razmazio ih

Direktan bio o ćerkama

Sudeći po objavama, leta najviše provode u Grčkoj, na hrvatskim ostrvima, a neizostavan je i čuveni Porto Montenegro.

Čola je javno govorio o svojim ćerkama i tom prilikom istakao da su "razmažene", što je mnoge iznenadilo.

- Nisam previše disciplinovan, ali jesam kad treba, to stalno govorim svojoj deci. Imam dve ćerke koje su razmažene, naravno, pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Mi im šaljemo, dajemo, ali opet imamo očekivanja od njih - rekao je on svojevremeno u jednoj emisiji.