Maja Marinković stigla je na "Pink" kako bi snimila svoj profil pred ulazak u "Elitu 9", a za medije je tom prilikom pričala na brojne teme.

Maja je na samom početku otkrila kako se oseća.

- Odlično sam, vratila sam se sa produženog odmora. Bilo mi je prelepo, morala sam da posetim Budvu, odlično sam se provela. Sad se spremamo za spektakularno dešavanje.

Šta da očekujemo od tebe u rijalitiju? - glasilo je naredno pitanje.

- Pauzirala sam jednu godinu, bio mi je potreban odmor. Kod mene se nikad ne zna. Svi znaju da je zagarantovan šou, volela bih da ove sezone ostanem sama i slobodna jer tad sam najbolja. Pozabaviću se nekim stvarima unutra.

O Aleksandri Nikolić i Filipu Caru

- Ne bih se bavila Aleksandrom i Carem, sve što je u prošlosti neka ostane tamo. Prva neću započinjati sukobe, želim im sreću, ali što dalje od mene. Nisam ispratila njihove svađe.

O muvanju u Eliti

- Hvala svima na lepim rečima, nisam zainteresovana za ljubavne odnose. 10 meseci je dug period, ne želim da pričam da neću uraditi nešto, neka vreme pokaže svoje.

Maja tvrdi da je ona najplaćeniji rijaliti učesnik do sada.

- Ja sam najplaćeniji rijaliti igrač, ne komentarišem te stvari. Ali zna se ko je kraljica rijalitija.

Maja ističe da je sa pojedinim učesnicima u odličnim odnosima i da bi volela da uđe Stanija Dobrojević.

- U odličnim sam odnosima sa Borom, Ivanom, Filipom Đukićem... To su ljudi koji su ostavili pečat u rijalitiju. I sa Janjušem sam korektna. Sa nekim ljudima se u spoljnom svetu ne družim. Miljani se posebno radujem, ja je gotivim, o njoj sve najbolje. Gotivim i nju i njenu mamu - rekla je Maja, a potom spomenula i Staniju.

- Baš bih volela da je vidim, ona je moja drugarica, mnogo je volim, skoro smo se čule. Ona je zvezda svakako.

O pobedi u Eliti

- Nikada nisam bila opterećena time, svako bi voleo naravno da se ostvari kao pobednik. Ljudi se nekad sažale na žrtve i paćenice, ja to nikada nisam bila niti ću biti. Ja od njih napravim žrtve. One bi volele da uđu sa mnom u raspravu, ali nemaju kapacitet. Ja ih razumem. Narod je taj koji odlučuje, ali moramo da budemo malo realni.

