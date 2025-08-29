Slušaj vest

Radomir Marinković Taki dovezao je ćerku Maju Marinković na "Pink" kako bi snimila profil pred ulazak u "Elitu", a tom prilikom je pričao na brojne teme.

Na samom početku Taki je prokomentarisao Majinu izjavu da je ona najplaćenija rijaliti učesnica.

- Ja ne znam koji ugovor ima Maja, ne bih ulazio u to. Da je ona neophodna tu, to jeste.

Maja nije godinu dana ulazila u rijaliti, a Taki je sada otkrio kako će sad podneti njen ulazak.

- Svi su pitali stalno: "Kad će Maja", "gde je Maja", nedostajala je, ali ove godine je napunila baterije i nadam se da će da izdrži sezonu do kraja i da će biti pobednik.

O muškarcima u rijalitiju i ljubavi

- To je dug vremenski period, ona je zgodna i atraktivna. Glavna je karika u kući, mnogi će da se "kače" na nju. Ti ljudi su njeni fanovi, svi znamo ko je Maja.

Taki: "Samo danas sam potrošio 10.000 evra"

Majin tata je otkrio da ona ulazi sa 40 džakova.

- Spremila je ludilo kostim za ulazak, ne smem da otkrivam. Očekujem pun kamion džakova, oko 40. Samo danas sam potrošio na nju 10.000 evra. Došao je red da ona pobedi u rijalitiju.

Taki je otkrio da li će ući u Elitu 9.

- Skoro vidim da su me neke devojke spominjale, mogao bih da uđem bar na mesec dana. Kroz moj život je prošlo toliko devojaka, da ja ne znam.

