Slušaj vest

Sarajevski reper Amar Hodžić, zvani Buba Koreli, ima dve zvanične devojke, a što je još zanimljivije, one znaju jedna za drugu. Ova informcija isplivala je u javnost 2021. , a nakon toga isplivale su dodatne informacije. Buba javno šeta sa obe, ali u različito vreme, pa je i njegovom okruženju to postalo normalno.

Međutim, izgleda da su se stvari u međuvremenu promenile, pa sad putuju zajedno..

Sada je došao i trenutak da odu na zajedničko letovanje. Bosanski mediji uslikali su repera sa svoje dve izabranice kako na aerodromu čekaju let za putovanje.

Na društvenim mrežama nakon ove fotografije usledili su urnebesni komentari.

"Hoću i mene da vodi kao treću", "Jao sad sam video na njihovim profilima stvarno su obe na nekom odmoru", "Ma nije do para nego je mogao samo jedan odmor da uzme", "Pa poštenije je ovako nego da ne znaju jedna za drugu" i mnogi drugi komentari.

Buba im udovoljava u svemu Nedavno je izvor blizak reperu otkrio da obe izabranice žive kao grofice pored njega.

„Šta im fali? Pored njega obe lepo žive. Nose skupu garderobu, nakit, tašne i ništa im ne nedostaje. Koreli brine o njima i ne bi dozvolio da im nešto zafali. Lepo njemu, lepo njima. Ta priča je u početku ljudima bila čudna, ali sada se narod normalno nosi s tim. On je iskren prema njima i ne radi im ništa iza leđa, kao što 90 posto muškaraca ima žene i devojke, a kriju paralelnu vezu s nekim. Buba igra otvorenih karata i ne zavlači svoje devojke“, rekao je izvor.

1/5 Vidi galeriju Reperi su godinama u velikim problemima Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Dragana Udovičić