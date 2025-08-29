Slušaj vest

Popularna muzička grupa "Amadeus" održala je četvrte večeri veliki koncert u okviru manifestacije "Roštiljijada" i to u svom rodnom gradu.

Koncert je počeli pesmom „Moja zemlja“, a u toku večeri u njihovom rodnom Leskovcu, nizale su se numere „Lažu te“, „Overen“, „Nju ne zaboravljam“, „Ljubav i hemija“, „Kupi me“ i druge.

Bojan Tasić Džaja istakao je da mu je srce puno i da je te noći bilo dvostruko slavlje.

1/5 Vidi galeriju Amadeus Bend koncert na Roštiljijadi Foto: Marko Cvetković

- Ovde je sve počelo, još 1997. krenuli smo put estradne orbite, baš na „Roštiljijadi“. Posle 28 godina karijere, koliko trajemo na sceni, za nas je ogromna čast, što nas naši sugrađani vole i podržavaju. 27. avgusta bio je moj rođendan i mnogo sam se radovao dolasku u svoj grad, da ga baš i njega proslavim sa našim i mojom Leskovčanima. Jer to je naš grad i to su naši ljudi.

Nema sumnje da je Leskovac ponosan na "Amadeus", svih ovih godina, a njihovi sugrađani su uživali u tročasovnom spektaklu omiljenog i svog benda.

