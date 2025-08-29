Slušaj vest

Žika Jakšić oporavlja se od moždanog udara koji je nedavno preživeo, svakodnevno ima vežbe sa logopedom, a nedavno se po prvi put pojavio na jednom javnom događaju.

Jakšićev život intrigira domaću javnost, a njegov prijatelj Mima Karadžić prisetio se kako su se provodili pre nego što se Žikino zdravlje narušilo.

- Sednemo nekad Žika i ja kod njega, pustimo neku muziku, ćutimo. Nikad on mene ne zove Mima zove me „Uvaženi“ i bude nam lepo - rekao je Mima Karadžić, a na Žikinu konstataciju da u tim trenucima isključivo piju njegovo vino glumac je otkrio:

- To vino je i najnevinije devojke bacilo na leđa. To je stih. Mi znamo da se zamislimo i to nas spašava. Vino otvara prozore u glavi tako da razum može lako da odleti.

Oglasio se komšiluk nakon hospitalizacije Žike Jakšića

"Pojeo ga je stres"

Nakon Žikinih zdravstvenih problema progovorile su i komšije, te nisu štedele reči hvale.

- Stvarno nam je žao Žike, mnogo smo se zabrinuli kad smo čuli da je završio u bolnici. Bojim se da nije nešto ozbiljno, nema šta, čoveka je pojeo stres. On je uvek bio nasmejan, u prolazu se pozdravi, pita kako ste... Pravi gospodin! Nije on od onih poznatih koji glume zvezde. Pristupačan je, kulturan, pozdravi svakoga. Velika je stvar imati takvog čoveka za komšiju - ističe ona za medije.

"Potreban mu je mir"

Podsetimo, iz "Granda" su se oglasili nakon što je Žika hospitalizovan.

- Naš dragi kolega i prijatelj Žika Jakšić trenutno nalazi na bolničkom lečenju, nakon što mu je iznenada pozlilo! Srećom, njegovo zdravstveno stanje je stabilno i oseća se dobro. Lekari su optimistični i očekuje se da će nakon nekoliko dana boravka u bolnici biti pušten kući. Žika Jakšić decenijama je predan svom poslu, koji je, iako pun strasti i stvaralaštva, često i veoma zahtevan i stresan. U ovom trenutku, najvažnije je da Žika dobije mir neophodan za oporavak, te vas molimo da poštujete njegovu privatnost i omogućite mu da se u potpunosti posveti svom zdravlju, kako bi se što pre vratio svakodnevnom normalnom životu - saopštili su iz Granda tada.

