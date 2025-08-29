"SEDNEMO KOD NJEGA, OTVORIMO VINO I ĆUTIMO..." Prijatelj otkrio kako Žika Jakšić provodi vreme, ovo je radio pre nego što mu zdravlje narušilo...
Žika Jakšić oporavlja se od moždanog udara koji je nedavno preživeo, svakodnevno ima vežbe sa logopedom, a nedavno se po prvi put pojavio na jednom javnom događaju.
Jakšićev život intrigira domaću javnost, a njegov prijatelj Mima Karadžić prisetio se kako su se provodili pre nego što se Žikino zdravlje narušilo.
- Sednemo nekad Žika i ja kod njega, pustimo neku muziku, ćutimo. Nikad on mene ne zove Mima zove me „Uvaženi“ i bude nam lepo - rekao je Mima Karadžić, a na Žikinu konstataciju da u tim trenucima isključivo piju njegovo vino glumac je otkrio:
- To vino je i najnevinije devojke bacilo na leđa. To je stih. Mi znamo da se zamislimo i to nas spašava. Vino otvara prozore u glavi tako da razum može lako da odleti.
Oglasio se komšiluk nakon hospitalizacije Žike Jakšića
"Pojeo ga je stres"
Nakon Žikinih zdravstvenih problema progovorile su i komšije, te nisu štedele reči hvale.
- Stvarno nam je žao Žike, mnogo smo se zabrinuli kad smo čuli da je završio u bolnici. Bojim se da nije nešto ozbiljno, nema šta, čoveka je pojeo stres. On je uvek bio nasmejan, u prolazu se pozdravi, pita kako ste... Pravi gospodin! Nije on od onih poznatih koji glume zvezde. Pristupačan je, kulturan, pozdravi svakoga. Velika je stvar imati takvog čoveka za komšiju - ističe ona za medije.
"Potreban mu je mir"
Podsetimo, iz "Granda" su se oglasili nakon što je Žika hospitalizovan.
- Naš dragi kolega i prijatelj Žika Jakšić trenutno nalazi na bolničkom lečenju, nakon što mu je iznenada pozlilo! Srećom, njegovo zdravstveno stanje je stabilno i oseća se dobro. Lekari su optimistični i očekuje se da će nakon nekoliko dana boravka u bolnici biti pušten kući. Žika Jakšić decenijama je predan svom poslu, koji je, iako pun strasti i stvaralaštva, često i veoma zahtevan i stresan. U ovom trenutku, najvažnije je da Žika dobije mir neophodan za oporavak, te vas molimo da poštujete njegovu privatnost i omogućite mu da se u potpunosti posveti svom zdravlju, kako bi se što pre vratio svakodnevnom normalnom životu - saopštili su iz Granda tada.
