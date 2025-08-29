Slušaj vest

Najpoznatiji domaći modni magazin objavio je na naslovnoj fotografiju na kojoj trenutno najveća muzička zvezda mlađe generacije stavlja sebi krunu na glavu! Ova fotografija podelila je Srbiju i region!

Tea Tairović nema sumnje trenutno se nalazi na tronu muzičke scene Srbije, a dokaz je njena ogromna regionalna popularnost, veliki uspeh poslednjeg albuma "Aska" i brojni koncerti širom sveta!

Tairovićeva je danas osvanula na naslovnoj strani Bazara, najstarijeg modnog magazina na našim prostorima. Ono što je interesantno jeste da u modnom editorijalu Tairovićeva sama sebe kruniše! Ova fotografija izavala je pravu buru na društvenim mrežama!

I dok veliki broj ljudi na društvenim mrežama hvali Teu kako izgleda i da je zaslužno na muzičkom tronu, drugi su se pitali da li je pevačica ovim potezom indirektno isprozivala estradu!

Inače, u pomenutom intervjuu, Tea je otkrila simboliku albuma i pesme pod nazivom ''Aska''.

- Reč je o predivnoj ljubavnoj pesmi. Međutim, priča o Aski je toliko široka i simbolična da je zapravo bila inspiracija za moj album. Ono što svi treba da znamo i naučimo u ovom surovom životu kada hijene vrebaju sa svih strana jeste to da znanje, veština i umetnost mogu spasiti život na neočekivane načine. U mom slučaju Aska je ta koja je pojela vuka.

