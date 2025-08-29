DA LI JE PRETERALA? Zbog naslovne strane sa Teom Tairović se usijale društvene mreže! Na fotografiji pevačica sama sebe KRUNIŠE! (FOTO)
Najpoznatiji domaći modni magazin objavio je na naslovnoj fotografiju na kojoj trenutno najveća muzička zvezda mlađe generacije stavlja sebi krunu na glavu! Ova fotografija podelila je Srbiju i region!
Tea Tairović nema sumnje trenutno se nalazi na tronu muzičke scene Srbije, a dokaz je njena ogromna regionalna popularnost, veliki uspeh poslednjeg albuma "Aska" i brojni koncerti širom sveta!
Tairovićeva je danas osvanula na naslovnoj strani Bazara, najstarijeg modnog magazina na našim prostorima. Ono što je interesantno jeste da u modnom editorijalu Tairovićeva sama sebe kruniše! Ova fotografija izavala je pravu buru na društvenim mrežama!
I dok veliki broj ljudi na društvenim mrežama hvali Teu kako izgleda i da je zaslužno na muzičkom tronu, drugi su se pitali da li je pevačica ovim potezom indirektno isprozivala estradu!
Inače, u pomenutom intervjuu, Tea je otkrila simboliku albuma i pesme pod nazivom ''Aska''.
- Reč je o predivnoj ljubavnoj pesmi. Međutim, priča o Aski je toliko široka i simbolična da je zapravo bila inspiracija za moj album. Ono što svi treba da znamo i naučimo u ovom surovom životu kada hijene vrebaju sa svih strana jeste to da znanje, veština i umetnost mogu spasiti život na neočekivane načine. U mom slučaju Aska je ta koja je pojela vuka.
