Kompozitor Goran Ratković Rale poslednjih dana je u žiži javnosti jer ga je njegova partnerka, pevačica Ana Nikolić prijavila policiji zbog nasilja koje je pretrpela u njegovoj kući na Avali.

Raletu je tada određena mera zabrane prilaska pevačici 48 sati, a zatim je produžena na još 30 dana.

Žena ga izbacila iz kuće

Kao što je poznato Rale i Ana Nikolić su se često u javnosti ranije svađali i mirili, ali ono o čemu kompozitor ne govori često je upravo to da ga je bivša žena, sa kojom ima dvoje dece, izbacila iz kuće.

Kompozitor je nedavno otkrio detalje razvoda sa bivšom suprugom. Iako su, kako je istakao danas on i bivša supruga u dobrim odnosima, nekada nije bilo tako, jer ga je ona izbacila iz kuće.

- Pa evo sad ću reći. Ja sam se 2002. razišao sa ženom, ali 2011. smo se zvanično razveli - rekao je Rale za Blic, a na pitanje da li je stvarno bilo tako da se ona naljutila i izbacila ga iz kuće odgovorio je:

- Da, ali ja sam već imao afera. Počele su i novine da pišu... Jednostavno shvatio sam da se nikad neću promeniti, a ta žena nije zaslužila da trpi to što ja radim. I onda sam pomislio u jednom trenutku, kada mi je to spakovala stvari i kao izađi napolje, ona je mislila da ću ja da se vratim... Kad sam otišao kod Srđana Mobi Dika u stan, ja sam razmislio, mislim, čekaj bre, pa ova žena ne zaslužuje ovo... Ne zaslužuje mene. I jednostavno nisam više hteo da...

Deca su tada ostala da žive sa majkom

- Mi smo prijatelji dan-danas... Fenomenalni. Ali deca su ostala kod nje - kaže Rale, a na pitanje da li je patio zbog dece odgovara:

- Ne, uopšte. Ja sam moga da ih vidim... Našli smo zajednički sve. Međutim, kad su deca imala 16 i 17 ili 17 i 18 godina, ne znam, ona dođe i kaže: "Znaš šta, Rale, ja mislim da sam se dovoljno žrtvovala za decu i uopšte za ovu porodicu, ja bih sada da idem u Nemačku, našla sam posao, idem da radim. Evo tebi, deca, ajde, malo ti vodi računa". I sad ja normalno nisam mogao da kažem, ej, čekaj, stani. Dođu deca kod mene, pakao od života. Dve godine pakla. Mene deca ne doživljavaju kao oca, nego kao nekog stranca. I vremenom je to leglo, ali dve godine sigurno, adaptacije teške. Teške. Dve godine možda najgore u mojom životu što su bile. E, sad su oni meni roditelji. Oni su već odrasli i oni su toliko dobri i smerni, ali imali su primer da vide kako ne treba.

- Raletu bih poručila. Sraletu bih poručila da ne sere više, da začepi gubicu jer ako počnem da pričam sve od početka, neće mu biti dobro. Sramoto za muški rod. Hermafroditu. Ti treba da promeniš pol, bre, dečko. Tebi bih poručila da promeniš pol. Lažeš, na Boga ne misliš. Ali ima Boga. Neće mnogo proći. Neće ti biti dobro. Sramoto, sram te bilo. Dokle više. A što si lagao mene dve godine. Šta sad lažeš? Budi, bre, gospodin čovek i reci. Da, p*čka sam, da. Smrad sam, da. Lagao sam. Da te neko iole poštuje, bre, dalje, bre. Ološu jedan, bre. Sramoto jedna, bre. Sram te bilo, bre. A moje dete. Je toliko veliko da sve zna.

Ne može više niko nju. Niti da mi pretite to dete. Pa nije moje dete kutija, bre. Prazna kutija kao ti, za Novu godinu, ispod jelke. To si ti. Prazna kutija. Prazan poklon. Hodajuća laž. Lažu pokretu. Čovek čim zine slaže. Sramoto jedna. Ja sam ti verovala. Ja sam išla s tobom. Po bolnicama te vodila. Tebe, oca, redom. Koga god je trebalo. Jel te nije, bre, sramota, bre, više da lažeš, bre - rekla je Ana, da uz video dodala ispovest koju je dao Rale i priča o Bosni, aludirajući da je sve to izmislio kako ga je ostavila na pumpu.

