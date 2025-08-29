Slušaj vest

Pevačica Ina Gardijan (33) u drugom je stanju i čeka prvo dete sa svojim izabranikom.

Ina je lepu vest saopštila na svom Instagram profilu. Naime, pevačica je pozirala sa partnerom, a uz fotografije je napisala: "1+1=3".

Pevačica je na sebi imala braon haljinu pripijenu uz telo pa se stomak nazirao, a čestitke su se nizale.

Ina Gardijan trudna Foto: Printscreen

Ko je Ina Gardijan Proslavila se u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a javnost ju je povezivala sa mnogim pevačima. Dugo se spekulisalo o njenom odnosu sa Acom Živanovićem, ali je Ina otkrila da joj je on prijatelj iz detinjstva, a demantovala je i vezu sa Milanom Stankovićem, sa kojim je snimila duet.

Kako izvor blizak pevačici govori, ona je dugo bila zaljubljena u jednog našeg fudbalera, koji je igrao u Nemačkoj.

- Ina je dugo volela našeg napadača, koji je igrao u Nemačkoj. Često je išla tamo na nastupe i viđala se krišom sa njim, kako javnost ne bi saznala za to. Osvojio ju je pažnjom i svojim džentlmenskim ponašanjem, a ljubav im je u cvetala, da bi onda prestala. Nikada nam nije otkrila zbog čega je ljubav prestala, ali znamo da i dalje pati za njim - govorio je svojevremeno izvor blizak pevačici.

Takođe, Ina je godinama bila u centru skandala zbog druženja sa Duškom Tošićem.

Kurir / Blic

