LUNA I MARKO PRODAJU VIKENDICU, A OD CENE VAM NEĆE BITI DOBRO! Imali planove sa sagrade luksuz u selu Mramorak, a sad preokret: Ovako izgleda imanje (FOTO)
Luna Đogani i Marko Miljković pre izvesnog vremena pohvalili su se da su kupili plac u selu Mramorak, međutim sada se na internetu pojavio oglas za prodaju ovog imanja.
Naime, u oglasu stoji da je u pitanju novogradnja kuće koja je nedovršena i čija kvadratura iznosi 141 metar kvadratni, a površina placa je 14,50 ari. Imanje se sada prodaje po ceni od 24.000 evra.
Ovako izgleda njihova vikendica:
Prodajem nedovršenu kuću u Mramorku, prelepom selu koje se nalazi između Pančeva i Kovina, 45 minuta autom udaljenom od Beograda. Objekat se nalazi u samom centru sela" - samo je deo opisa koji se nalazi na oglasima, a Miljković je vikendicu jednom prilikom javno pokazao i sve je to objavio na njegovom i Luninom zajedničkom kanalu na Jutjubu.- Imaćemo dečiju sobu veliku, dve spavaće malo dalje od ulice, ima dosta da se radi - započeo je Marko da objašnjava Gagiju, pa nastavio:
- Veliki je plac, planiramo i da napravimo bazen. Plac je veliki kao fudbalski teren.
- Imaćemo i veliko kupatilo, a dnevni boravak će biti bruka, imaće tu i kuhinju. Dnevni je veličina jednog stana. Plan je i da u njoj napravimo kamin. U dvorištu ću napraviti kapiju koja se otvara klikom na dugme.
Komšije o Luni i Marku: "Umislili su da su moćni"
Susedi kažu da je par umislio da su zvezde i da mogu da rade šta hoće, pa postaju bahati.
Susedi o Luni imaju manje-više lepo mišljenje, dok o Marku i pre incidenta sa jajima nisu razmišljali pozitivno.
- Znate kako izgleda kada takvi ljudi dobiju novac, pa umisle da su moćni. Eto baš ovako. Oni se jave kada se sretnemo u hodniku, ali vidite da ta njihova komunikacija je pomalo primitivna. Šta znam, ona kada šeta dečicu i psa je vrlo odmerena ali mislim da je on prosto vuče na pogrešnu stranu.
Jedan od stanara je rekao da su imali problem sa Markom i zbog postavljanja klime.
- Dečko ne kapira da ne može da radi šta hoće. Niko nije mogao da mu objasni da ne može da stavi klimu sa spoljne strane zgrade jer ruži izgled i nije po propisima, ali je on uveren da on može na fasadi svog stana da radi šta hoće. Reagovao je i tada skup stanara i to je u procesu da mora da ukloni. Mislim da ni Luna ne može da ga nagovori i objasni mu šta je uradio, iako ona kapira - kaže ovaj stanar.