Luna Đogani i Marko Miljković pre izvesnog vremena pohvalili su se da su kupili plac u selu Mramorak, međutim sada se na internetu pojavio oglas za prodaju ovog imanja.

Naime, u oglasu stoji da je u pitanju novogradnja kuće koja je nedovršena i čija kvadratura iznosi 141 metar kvadratni, a površina placa je 14,50 ari. Imanje se sada prodaje po ceni od 24.000 evra.

Ovako izgleda njihova vikendica:

Prodajem nedovršenu kuću u Mramorku, prelepom selu koje se nalazi između Pančeva i Kovina, 45 minuta autom udaljenom od Beograda. Objekat se nalazi u samom centru sela" - samo je deo opisa koji se nalazi na oglasima, a Miljković je vikendicu jednom prilikom javno pokazao i sve je to objavio na njegovom i Luninom zajedničkom kanalu na Jutjubu.- Imaćemo dečiju sobu veliku, dve spavaće malo dalje od ulice, ima dosta da se radi - započeo je Marko da objašnjava Gagiju, pa nastavio:

- Veliki je plac, planiramo i da napravimo bazen. Plac je veliki kao fudbalski teren.

- Imaćemo i veliko kupatilo, a dnevni boravak će biti bruka, imaće tu i kuhinju. Dnevni je veličina jednog stana. Plan je i da u njoj napravimo kamin. U dvorištu ću napraviti kapiju koja se otvara klikom na dugme.

Komšije o Luni i Marku: "Umislili su da su moćni"

Susedi kažu da je par umislio da su zvezde i da mogu da rade šta hoće, pa postaju bahati.

Susedi o Luni imaju manje-više lepo mišljenje, dok o Marku i pre incidenta sa jajima nisu razmišljali pozitivno.

- Znate kako izgleda kada takvi ljudi dobiju novac, pa umisle da su moćni. Eto baš ovako. Oni se jave kada se sretnemo u hodniku, ali vidite da ta njihova komunikacija je pomalo primitivna. Šta znam, ona kada šeta dečicu i psa je vrlo odmerena ali mislim da je on prosto vuče na pogrešnu stranu.

Jedan od stanara je rekao da su imali problem sa Markom i zbog postavljanja klime.