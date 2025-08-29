Slušaj vest

Pevač narodne muzike Halid Bešlić nedavno je hitno hospitalizovan u Sarajevu zbog ozbiljnih zdravstvenih tegoba i još se nalazi na odeljenju nefrologije Kliničkog centra. Kako je otkrio njegov menadžer, iako pevač ima brojne zdravstvene probleme ovoga puta je zakazala njegova jetra.

Bešlića je pre dva dana obišao pijatelj Vlado Đajić, direktor UKC RS i na poklon mu doneo sliku "Drvo života", koju su naslikali mladi iz banjalučkog Daun sindrom centra.

"Danas sam u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo posetio mog dragog prijatelja, našeg Halida Bešlića. Iskreno smo se obradovali jedan drugom i dugo ćaskali, onako prijateljski i od srca. Doneo sam mu sliku 'Drvo života', poklon od naših zajedničkih drugara iz Centra za Daun sindrom u Banjaluci. Uz ovaj simbol ljubavi i snage, oni su mu poslali i najlepše želje za zdravlje i brz oporavak. Dar je Halidu izmamio osmeh i radost u srcu", napisao je Đajić na Fejsbuku i dodao:

"Ponosan sam što u svom životu imam prijatelja poput njega, čoveka ogromnog srca i dobrote. Biću Halidu podrška kao prijatelj i kao čovek, a uvek ću svima pružati prijateljsku i profesionalnu pomoć, sve dok sam živ. Halide, želim ti što brži oporavak. Uskoro ćemo ponovo zajedno pevati tvoje pesme i radovati se životu".

Suženje krvnih sudova Bešliću je otkrio generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić i tako mu spasao život, na čemu mu se pevač zahvalio prilikom nedavnog koncerta u Banjaluci.

Halid je tada održao koncert pred prepunim Kastelom, ali je bilo primetno da se ne oseća dobro. Otežano se kretao na sceni, većinu nastupa proveo je sedeći na stolici, a u jednom trenutku obratio se publici i požalio da ga boli čitavo telo.

U udesu izgubio oko

Bešlić je 2009. godine preživeo i tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio teške povrede pluća. Nakon toga mu je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom.

