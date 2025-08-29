Slušaj vest

Sportski stadion u Pirotu u četvrtak, 28. avgusta, bio je ispunjen do poslednjeg mesta koncert Saše Matića bio je rasprodat, a publika je puna tri sata horski pevala svaki njegov hit. Od prvog do poslednjeg takta atmosfera je bila naelektrisana, a na kraju večeri gromoglasne ovacije publike potvrdile su da je Pirot doživeo jedno od najlepših muzičkih spektakala ovog leta.

Matić je kroz emotivne balade i energične pesme poveo publiku na muzičko putovanje koje su obeležili smeh, suze i euforični trenuci. Stadion je više puta grmeo uglas, a svaka pesma bila je nagrađena aplauzima i ovacijama koje su trajale minutima.

Nakon ovog spektakla, Sašu očekuje nastavak regionalne turneje:

· Novi Sad SPENS, 20. septembar

· Banja Luka Borik, 27. septembar

· Zagreb Arena, 10. i 11. oktobar

Time Matić još jednom potvrđuje status jednog od najvećih izvođača na Balkanu, koji gde god da se pojavi izaziva ogroman interes publike.

Ali tu nije kraj Saša će tradicionalno obradovati i publiku preko okeana. Za Thanksgiving weekend, od 27. do 30. novembra, očekuju ga koncerti u Čikagu, Majamiju, Feniksu i Atlanti, gde će ponovo okupiti fanove koji sa posebnim emocijama prate njegov rad i pesme koje ih vezuju za domovinu.

Jedno je sigurno veče u Pirotu ostaće upisano kao muzički događaj za pamćenje, a Sašina jesenja turneja tek donosi nove spektakle i nezaboravne trenutke.

Pogledajte dodatni snimak: