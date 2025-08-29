Slušaj vest

Dara smatra da njihovo povlačenje nije bilo korektno prema Saši Popoviću, tvorcu popularne emisije, ali dodaje da konkurencija između različitih formata može biti dobra stvar.

- Sve je to šou-biznis. Svako gleda gde mu je bolje i gde mu je interes. Definitivno je da sam ja, dolaskom u "Grand" i potpisivanjem ugovora, sve poremetila. Ne znam šta se desilo, sve je bilo u redu. Viki, Bosanac... Čim sam ja došla, oni su otišli. Drugo takmičenje odmah dovodi... Ali meni se to sviđa, jer je zdrava konkurencija uvek dobra - rekla je Dara za Srbija showbizz.

Ona je zatim dodala:

- Ne znam šta se dešavalo, ali Saša je napravio i Bosanca i Viki. Nisu oni postojali bez njega. Na stranu njihove bogate muzičke karijere, ali Saša ih je vratio u život. Mogli su bar još jednu godinu da ostanu u žiriju.

Dara Bubamara uvek je bila bez dlake na jeziku, pa je tako prokomentarisala i skandal između Gorana Ratkovića Raleta i Ane Nikolić, koja je svog partnera optužila za nasilje.

- Strašno. Majke mi, tuga me uhvati neka, oni stvarno nisu normalni. Jako su mi zanimljivi, ali, opet, žao mi je Ane, žao mi je zato što se to sve dešava - počela je Dara i nastavila:

- Znate šta ja mislim, i da se to njima privatno dešava, ne razumem zašto to snimaju. Zašto mora da snima one modrice, zašto on mora da priča, pa se onda sutra pomire, a onda opet posvađaju, potuku, pa pomire... Ja to nikad ne bih uradila, pogotovo ne zbog dece. To stvarno nije lepo, ja izuzetno cenim nju, volim što je ponovo počela da nastupa, ona zaslužuje sve najbolje, dobar je čovek.

