Bivša košarkašica Milica Dabović objavila je danas na svom profilu na Instagramu provokativnu sliku sa Ade Ciganlije i zapalila mreže.

Naime, Milica Dabović pozirala je u štiklama pored vode, dok je zadnjicu okrenula ka kameri.

Milica Dabović pokazala pozadinu Foto: Printscreen

Zarada na sajtu za odrasle

Da li može da se živi od sajta za odrasle, Milica kaže:

- Može od onlifensa da se živi, ko god kaže da ne može-laže. Posvećena sam tome, mene su ti muškarci spasili, izdigli su me. Kad si finansijski situiran i kad znaš kako da raspolažeš novcem, jer do juče nisam znala, sve sam davala i sve su mi trošili. Onda i zbog toga nađeš mir jer imaš sve, imam krov nad glavom, kola, dete. Kada sam bila trudna, hranila sam se kod drugarice, ona mi je plaćala ručak. Došla sam u tu situaciju da ne brinem za to i da moje dete ima sve.

Međutim, Milica je dugo i još uvek je bila na meti raznih podrugljivih komentara zbog sadržaja koji deli na ovom sajtu.

- Ne smetaju mi više ti negativni komentari, smetalo mi je kad ljudi ranije nisu znali kako da me uvrede, pa kažu: “K**vo, k**vo”, a ja kažem: “Okej, dovedite mi jednu osobu koja je platila za moje se**ualne usluge”. Kad sam igrala košarku isto su me ljudi vređali. Šta god ti radio, ako te ljudi vole, oni će te voleti, ako ne, govoriće ti najgore stvari. Ja sam osoba koja ne prodaje svoje telo, već slike. Treba to sve shvatiti. Kada me neko napada i vređa, ja kažem: “Ljudi da li se obratite 60% devojaka iz Amerike i Evrope, pošto to isto rade”. Svako ko otvori tu platformu zna da je tu veliki priliv novca.

