Slušaj vest

Luna Đogani i Marko Miljković već dugi niz godina uživaju u porodičnom odnosu sa svoje dve ćerke.

Luna i Marko važe za skladan par, a sada je on na svom profilu na Instagramu podelio prepisku sa svojom suprugom, koja je nasmejala sve:

Luna Đogani i Marko Miljković  Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

"Jao kad me odj****** tako sa tim smajlićima" - napisala je Luna.

Marko i Luna
Foto: Printscren

"Izvinite, a šta treba da kažem" - odgovorio je Marko.

"Bilo šta, pogledaj naše dopisivanje unazad" - stigla je poruka od Lune.

Marko i Luna
Foto: Printscreen

"Moja žena očekuje da joj pišem romane, a pre 5 minuta smo bili zajedno" - rekao je Marko

"Tako je oko, Šekspir, roman" - odgovorila je Luna.

Prodaju vikendicu u selu Mramorak

Luna Đogani i Marko Miljković pre izvesnog vremena pohvalili su se da su kupili plac u selu Mramorak, međutim sada se na internetu pojavio oglas za prodaju ovog imanja.

Plac i vikendica Lune i Marka Foto: Printscreen/Sikter tube

Naime, u oglasu stoji da je u pitanju novogradnja kuće koja je nedovršena i čija kvadratura iznosi 141 metar kvadratni, a površina placa je 14,50 ari. Imanje se sada prodaje po ceni od 24.000 evra.

"Prodajem nedovršenu kuću u Mramorku, prelepom selu koje se nalazi između Pančeva i Kovina, 45 minuta autom udaljenom od Beograda. Objekat se nalazi u samom centru sela" - samo je deo opisa koji se nalazi na oglasima, a Miljković je vikendicu jednom prilikom javno pokazao i sve je to objavio na njegovom i Luninom zajedničkom kanalu na Jutjubu.

Ne propustiteStarsLUNA I MARKO PRODAJU VIKENDICU, A OD CENE VAM NEĆE BITI DOBRO! Imali planove sa sagrade luksuz u selu Mramorak, a sad preokret: Ovako izgleda imanje (FOTO)
luna marko.jpg
StarsLUNA ĐOGANI JE OVOM DIJETOM DOVELA LINIJU DO SAVRŠENSTVA! Otkrila sve trikove i tajne, ovo svi možemo
Luna Đogani na plaži
StarsSIGURNOSNE KAMERE ISPRED LUNINOG I MARKOVOG STANA SNIMILE JEZIV PRIZOR! Komšije im zagorčavaju život, a evo šta se sad dešava, Miljković se hitno oglasio
luna.jpg
Stars"GODINU DANA MI ZAGORČAVA ŽIVOT, PRIJAVLJUJE POLICIJI" Marko Miljković tvrdi da ga komšija maltretira: Nasrće u prolazu...
Marko Miljković

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP539 Izvor: kurir tv