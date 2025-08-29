Slušaj vest

Luna Đogani i Marko Miljković već dugi niz godina uživaju u porodičnom odnosu sa svoje dve ćerke.

Luna i Marko važe za skladan par, a sada je on na svom profilu na Instagramu podelio prepisku sa svojom suprugom, koja je nasmejala sve:

"Jao kad me odj****** tako sa tim smajlićima" - napisala je Luna.

"Izvinite, a šta treba da kažem" - odgovorio je Marko.

"Bilo šta, pogledaj naše dopisivanje unazad" - stigla je poruka od Lune.

"Moja žena očekuje da joj pišem romane, a pre 5 minuta smo bili zajedno" - rekao je Marko

"Tako je oko, Šekspir, roman" - odgovorila je Luna.

Luna Đogani i Marko Miljković pre izvesnog vremena pohvalili su se da su kupili plac u selu Mramorak, međutim sada se na internetu pojavio oglas za prodaju ovog imanja.

Naime, u oglasu stoji da je u pitanju novogradnja kuće koja je nedovršena i čija kvadratura iznosi 141 metar kvadratni, a površina placa je 14,50 ari. Imanje se sada prodaje po ceni od 24.000 evra.

"Prodajem nedovršenu kuću u Mramorku, prelepom selu koje se nalazi između Pančeva i Kovina, 45 minuta autom udaljenom od Beograda. Objekat se nalazi u samom centru sela" - samo je deo opisa koji se nalazi na oglasima, a Miljković je vikendicu jednom prilikom javno pokazao i sve je to objavio na njegovom i Luninom zajedničkom kanalu na Jutjubu.





