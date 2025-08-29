ISPLIVALE PRIVATNE PREPISKE LUNE I MARKA MILJKOVIĆA! Evo šta se desilo: Izvini, a šta treba da kažem?
Luna Đogani i Marko Miljković već dugi niz godina uživaju u porodičnom odnosu sa svoje dve ćerke.
Luna i Marko važe za skladan par, a sada je on na svom profilu na Instagramu podelio prepisku sa svojom suprugom, koja je nasmejala sve:
"Jao kad me odj****** tako sa tim smajlićima" - napisala je Luna.
"Izvinite, a šta treba da kažem" - odgovorio je Marko.
"Bilo šta, pogledaj naše dopisivanje unazad" - stigla je poruka od Lune.
"Moja žena očekuje da joj pišem romane, a pre 5 minuta smo bili zajedno" - rekao je Marko
"Tako je oko, Šekspir, roman" - odgovorila je Luna.
Luna Đogani i Marko Miljković pre izvesnog vremena pohvalili su se da su kupili plac u selu Mramorak, međutim sada se na internetu pojavio oglas za prodaju ovog imanja.
Naime, u oglasu stoji da je u pitanju novogradnja kuće koja je nedovršena i čija kvadratura iznosi 141 metar kvadratni, a površina placa je 14,50 ari. Imanje se sada prodaje po ceni od 24.000 evra.
"Prodajem nedovršenu kuću u Mramorku, prelepom selu koje se nalazi između Pančeva i Kovina, 45 minuta autom udaljenom od Beograda. Objekat se nalazi u samom centru sela" - samo je deo opisa koji se nalazi na oglasima, a Miljković je vikendicu jednom prilikom javno pokazao i sve je to objavio na njegovom i Luninom zajedničkom kanalu na Jutjubu.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: