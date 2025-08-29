Slušaj vest

Pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić raskinula je veridbu, a razlaz sa partnerom teško je podnela.

Rijaliti učesnica koja je prva potpisala ugovor za "Elitu 9" poslednjih meseci prolazi kroz težak period. Sa nizom šokantnih i kompromitujućih tvrdnji koje je u javnost izneo otac njenog detata Filip Car Aleksandra se suočava sama jer je nedavno ostala i bez emotivnog partnera.

Iako nije prošlo ni dva meseca od kako se pohvalila vereničkim prstenom, Aleksandra je raskinula veridbu.

1/4 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Razišla sam se sa partnerom. Nije mi bilo lako, bilo je mnogo teško, pogotovo što sve ovo proživljavam sama sa detetom. Sreća da imam prijatelje, oni su uz mene konstantno. Dosta toga me je strefilo u poslednjem periodu. Ipak, mislim da je ovo samo period koji moram da prođemo i da me čeka puno lepih stvari - rekla je Nikolićeva.

Za bivšeg partnera ima samo reči hvale i tvrdi da među njima nije bilo sukoba i teških reči već da su im se jednostavno putevi razišli.

- Nisam ništa trpela u tom odnosu, a nije ni moj partner. On je jedna fantastična osoba, koju veoma volim, cenim i poštujem. Prosto putevi su nam se razišli, ali smo ostali u super odnosima i fenomenalni prijatelji što mislim da je važno jer je on obeležio jedan deo mog života koji je bio fenomenalan. Pljunula bih po sebi kad bi kada bih šta ružno rekla. Teško sam podnela raskid, ali sam gledala da se fokusiram na sebe i svoje dete - kaže Aleksandra.

1/17 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram

Ocu svog deteta više ne želi ni ime da pomene, niti želi da komentariše njegove tvrdnje koje je okarakterisala kao gnusne laži i bljuvotine.

- Laži, grozote i bljuvotine koje su izašle iz usta osobe kojoj više ne želim ni ime da pominjem neću komentarisati, time se time bave nadležni organi. Neću da prljam ruke, moj advokat se time bavi - zaključila je Nikolićeva.

kurir.rs/informer

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: