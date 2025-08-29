Slušaj vest

Sofija Šašić je rekla da je pošto-poto želela da operiše nos kada je imala 19 godina, jer joj je pravio problem pri disanju. Iako joj je doktor govorio da devijaciju ne treba da operiše pre 21. godine, ona nije želela da ga sluša.

U početku Šašićeva je bila zadovoljna rezultatima operacije, sve dok se jedno jutro nije probudila i videla kako joj je vrh nosa pao sve do gornje usne. Nakon toga je morala da čega godinu dana, sve dok nije otišla na sledeću intervenciju.

- Operisla sam nos dva puta. Ja nisam slušala doktora i htela sam operaciju sada i odmah, bez ikakvog čekanja, iako mi je doktor rekao: "Sofija, premlada si, nije ti hrskavica još formirana, sačekaj još godinu, dve i biće sve super i nikada ništa više nećeš morati da radiš." Ne, ja sam to htela misleći da će mi stvarno biti bolje jer sam ja imala ogroman problem sa disanjem i konstantno sam disla na usta, što mi je jako smetalo. I tako napunim je 19 godina i odem da zakažem operaciju nosa i to sve sjajno prođe, oporavak isto. Totalnu anesteziju sam super podnela, drugi put čak bolje nego prvi. Oporavak mi je trajao pet dana umesto sedam, osam, devet. Znači, ja sam se samo jedno jutro nakon par meseci probudila i pogledala se u ogledalo, a meni je vrh nosa pao do gornje usne skroz - rekla je Sofija, pa dodala:

- Ja se ne zezam kad ovo kažem. Kada sam to videla otišla sam na pregled kog doktora i on mi kaže: "Pa to je to što nisi htela da sačekaš jer tvoja hrskavica nije bila formirana i ja nisam imao od čega da ti napravim taj vrh da bi ti stajao!" S obzirom na to da meso nije imalo za šta da se uhvati, meni je taj vrh nosa pao. Ljudi moji... Moj očaj prvo zbog toga što moram da sačekam godinu dana od prve operacije do druge. Kako mi je pao vrh nosa, nešto mi se desilo unutra i disanje mi je bilo mnogo loše, katastrofa. Onda sam po svim mogućim preporukama otišla u Istanbul kod doktora i prezadovoljna šta je on u radio.

Sofija je rekla da je doktor bio vidno iznenađen kada je video šta joj se nalazi u nosu.

- Doktor je bio šokiran kada sam je došla prvi put. On me pitao: "Bože, ko te je operisao, šta je ovo?" U mom nosu je hrskavica bila u obliku zmije. Naravno, on mi je to pokazao posle operacije. Ja sam bila šokirana šta se meni nalazilo u nosu. Znači katastrofa. Prva dva dana nisam disala, ali sam treći dan nakon operacije normalno disala. Prezadovoljna sam sada i ne bih radila ništa više vezano za svoj nos. Pričali su da sam radila sve i svašta, ali to nije istina, ništa sem nosa nisam radila - ispričala je Sofija na svom TikToku.

- Mislim da tu ima još nekih malo dubljih stvari koje nemaju veze sa Duškom. Ne znam, kažem po ko zna koji put, mnogo mi je žao ako je u tako nešto poverovala, ali negde opet mislim da ona nije poverovala, nego da je to samo njena takva glava, da prosto mora da istera svoje, da mora da izgura svoje. Da je njoj ispod časti da prati nekoga na Instagramu i bude u komunikaciji sa nekim za koga se priča da je nešto bilo sa njenim mužem, bivšim, sadašnjim, budućim, nebitno - rekla je sada Sofija za Adria TV.

