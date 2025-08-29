Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Bursać čeka prvo dete sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, a oni su otkrili da na svet uskoro stiže devojčica.

Aleksandra je sada, na svom Instagram profilu, otkrila kako se slaže sa roditeljima svog partnera. Naime, kao i svaka trudnica, Aleksandra tokom ovih dana ima posebne prohteve kada je reč o hrani, pa se tako pohvalila da su joj svekar i svekrva ispunili želju.

Aleksandra Bursać o svekrvu i svkrvi Foto: Printscreen

- Rekla sam svekru da mi se jedu krofne, on preneo svekrvi i dočekalo me!- napisala je pevačica na svom Instagramu pa dodala:

-Moram se pohvaliti jer je porodica svetinja pogotovo kada imaš ovakve roditelje i sa jedne i sa druge strane. Imala sam sreće da uđem u ovu porodicu.

Krila trudnoću na početku

Aleksandra je u početku krila trudnoću, a sada sa pratiocima deli svoja iskustva, te je na storiju objavila da ima slatke muke u drugom stanju.

- Pravi paradajz ne postoji više, a meni se tako jede - objasnila je ona, pa je potom dodala:

- Kao klompu da sam pojela, verujte mi da je nekako takav osećaj - požalila se Aleksandra.

Podsećanja radi, Aleksandra je nedavno napisala da joj je beba veoma aktivna, što je raduje.

- Verovatno ćemo tako i uraditi, sudeći po tome kako luduje u stomaku, biće jako vesela bebica", odgovorila je pevačica.

