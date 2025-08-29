Slušaj vest

Pobednik osme sezone "Elite" Nenad Marinković Gastoz nedavno je otkrio svojim pratiocima kako je iskoristio deo nagrade koju je osvojio.

Na svom Instagram profilu podelio je video iz luksuznog stana koji je nedavno pazario.

Mnogi su primetili da Gastoz u poslednje vreme ima problema sa automobilom, pa ga često po gradu vozi njegova devojka Anđela Đuričić. Viđan je kako u nekoliko navrata koristi njen automobil, a sada je odlučio da konačno kupi svoje vozilo.

- Novac se brzo troši, ali pametno će ulagati Gastoz. Rešio je stambeno pitanje, a od ostatka honorara i nagrade planirao je da kupi neki autić. Ne vozi on često, a sada od kako su izašli iz "Elite" Anđela je ta koja vozi. Ljudi su počeli da se smeju, kažu sramota je da ga devojka vozi. Ona je vozila i do Crne Gore, naporno je to. Mislim da će uzeti nešto jednostavnije, dok malo stekne rutinu - istakao je izvor blizak Marinkoviću.

Gastoz: "Njena porodica nema zamerke"

Podsetimo, Anđela je nedavno otkrila kako je proteklo upoznavanje Gastoza i njene porodice.

- U Crnoj Gori nam je bilo prelepo. Odmah su kliknuli, lepo su se upoznali. Sve je proteklo lepo kako i treba da bude. Zamerke nemaju. Njima je najbitnije da sam ja srećna. Uvek mi je na kraju dana bio prijatelj, njegove kvalitete su prepoznali. Bili smo i kod njegovog tate. Bilo je super. Veliki pozdrav za njega. Samo nije stavio crveni tepih jer nije znao da dolazimo. Iznenadili smo ga - rekla je ona

kurir.rs/informer

