Nataša Alimpić nedavno je u jednoj emisiji optužila koleginicu da joj je ukrala bakšiš, a iako nije htela da imenuje pevačicu o kojoj govori nagovestila je nekoliko detalja.

Kako je tada navela reč je o pevačici čije ime počinje na slovo s i koja je bila u rijalitiju. U njenoj priči odmah se prepoznala Sandra Čaprić.

- Ja sam bila sa tom spodobom na veselju o kom govori. Tom čoveku u Doboju sam pre godinu dana pevala na proslavi rođenja deteta. Zvao me je za krštenje i rekao mi je: "Ja ti neću platiti dolazak ono što uzmeš je tvoje". Svako ko ima svoj bend i klavijaturistu koje vodi sa sobom samo sa njima deli bakšiš. Moje pare su moje, tvoje su tvoje ne znam kako drugačije da objasnim - rekla je za Hype Čaprićeva i dodala:

- Ja sam završila svoj blok rekla njima laku noć transparentno sam uzela moje pare i stavila u torbu. Klavijaturisti i pevaču sam ostavila njihova, izljubila se sa njima i otišla. Drugi bend koji je radio isto veselje ne poznajem, tu spodobu isto ne znam. Nek se prvo ogledne na ogledalce, pa posle nek priča nešto.

Inače, Nataša Alimpić nedavno je kritikovala i pesme koje izvodi njena koleginica Zorana Mićanović.

Sandra voli da mazne

Ona je na početku karijere, kad se probijala na estradu, ojadila biznismena iz Ivanjice koji više od 35 godina živi u Australiji. Tada je iskoristila to što je taj čovek imućan, pa mu je iz kuće odnela novac i mobilni telefon

