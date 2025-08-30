Slušaj vest

Jovan Pantić, bivši muž pevačice Marije Mikić, nakon odmora na egzotičnoj destinaciji, rešio je da se posveti poslovnom životu.

Na društvenim mrežama se oglasio i iznenadio objavom.

Novi poslovi

Jovan je objavio fotografije iz porodične kuće u kojoj je živeo sa Marijom i otkrio saradnju sa Aleksom Perovićem.

 - Uzeo sam na sebe jedan veliki izazov, da sa ovim mladim dečkom stvaramo neku drugačiju priču. Nov sam u ovom poslu, ali verujem da ću uz njega biti veliki. Verujem da ćemo zajedno postići uspeh i da će biti tamo gde zaista zaslužuje - napisao je Jovan i dodao:

 - Molim sve dobre ljude da nam date malo vetar u leđa ka nečemu što je lepo i vredno. Jer ovaj dečko zaista to zaslužuje.

Pantić nije precizirao o kakvom se poslu radi, po onome što je napisao na fotografijama govori da postoji mogućnost da mladom pevaču bude menadžer.

Podeljena imovina

Bivši supružnici su bez stresa i sporazumno podelili zajedničku imovinu.

- Nije bilo svađa ni natezanja. Oboje su svesni da deci treba stabilnost, i Marija je ostala u kući koju su zajedno kupili na kredit. Jovan je to prihvatio bez problema. I dalje se viđaju i zajedno učestvuju u odgajanju mališana, o čemu govori i nedavna proslava Đurđinog trećeg rođendana - otkrii je nakon razvoda izvor blizak nekadašnjem paru.

Marija posetila Ostrog

Marija je sa decom neko vreme nakon razvoda uživala na plažama, večernjim šetnjama, ali i izlascima u Crnoj Gori. Odlučili su da posete i svetinju, Svetog Vasilija Ostroškog, odakle je podelila fotografije.

Ona je stavila crnu maramu na glavu i sa osmehom pozirala, a pored nje je sve vreme bila ćerkica.

Ona je uslikala i prelep prizor mačke sa svojim mladunčetom tik pred ulaz u manastir, što je mnoge raznežilo.

