"NOV SAM U OVOM POSLU" Bivši muž Marije Mikić započeo biznis sa mladim pevačem i ugostio ga u porodičnoj kući, sve objavio javno (FOTO)
Jovan Pantić, bivši muž pevačice Marije Mikić, nakon odmora na egzotičnoj destinaciji, rešio je da se posveti poslovnom životu.
Na društvenim mrežama se oglasio i iznenadio objavom.
Novi poslovi
Jovan je objavio fotografije iz porodične kuće u kojoj je živeo sa Marijom i otkrio saradnju sa Aleksom Perovićem.
- Uzeo sam na sebe jedan veliki izazov, da sa ovim mladim dečkom stvaramo neku drugačiju priču. Nov sam u ovom poslu, ali verujem da ću uz njega biti veliki. Verujem da ćemo zajedno postići uspeh i da će biti tamo gde zaista zaslužuje - napisao je Jovan i dodao:
- Molim sve dobre ljude da nam date malo vetar u leđa ka nečemu što je lepo i vredno. Jer ovaj dečko zaista to zaslužuje.
Pantić nije precizirao o kakvom se poslu radi, po onome što je napisao na fotografijama govori da postoji mogućnost da mladom pevaču bude menadžer.
Podeljena imovina
Bivši supružnici su bez stresa i sporazumno podelili zajedničku imovinu.
- Nije bilo svađa ni natezanja. Oboje su svesni da deci treba stabilnost, i Marija je ostala u kući koju su zajedno kupili na kredit. Jovan je to prihvatio bez problema. I dalje se viđaju i zajedno učestvuju u odgajanju mališana, o čemu govori i nedavna proslava Đurđinog trećeg rođendana - otkrii je nakon razvoda izvor blizak nekadašnjem paru.
Marija posetila Ostrog
Marija je sa decom neko vreme nakon razvoda uživala na plažama, večernjim šetnjama, ali i izlascima u Crnoj Gori. Odlučili su da posete i svetinju, Svetog Vasilija Ostroškog, odakle je podelila fotografije.
Ona je stavila crnu maramu na glavu i sa osmehom pozirala, a pored nje je sve vreme bila ćerkica.
Ona je uslikala i prelep prizor mačke sa svojim mladunčetom tik pred ulaz u manastir, što je mnoge raznežilo.
Jovan sa crnkinjom u provodu: