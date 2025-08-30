Slušaj vest

Dan nakon naše objave da je firma Alterella, u kojoj je influenserka Ela Dvornik direktorka, u blokadi, Ela je rešila taj problem. U Fini je odmah podmirila dugovanje zbog kojeg se našla u blokadi i o svemu obavestila fanove.

– Bila sam blokirana jednom i nije bilo tako strašno. Mi u Hrvatskoj uvek imamo familiju... – napisala je jedna pratilja, a Ela joj je odgovorila otkrivši za koji iznos se našla u problemu: „Ja bila blokirana za 300 evra, brate, eto. Skandal državni. Ne znam kako će narod preživeti ovu dramu... Dno, užas, ne daj bože nikome...“

Podelila je i poruku koju je pisala svom Meštru, misterioznom muškarcu iz svojih objava, kojim već duže vreme budi maštu fanova, iako do sada nije otkrila u kakvom je odnosu s njim. Jasno stavlja do znanja da je ta osoba stalno prisutna u njenom životu i da joj pruža podršku. U šaljivom tonu poslala mu je poruku: „Baš sam razmišljala, bitno da me ti nisi blokirao... j... Fini.“

U blokadi i druga firma

U blokadi joj je i obrt Cruella, koji ima od 2018. godine, ali nije poznat razlog, niti ga je spominjala u objavama.

Ella je u aprilu 2023. godine osnovala firmu Alterella, registrovanu za delatnost promocije, reklame i propagande. U prvoj godini poslovanja ostvarila je promet od 64.000 evra i neto dobit od 12.400 evra, a zaposlena je bila jedna osoba sa platom od 398 evra. Godinu kasnije prihodi su porasli na skoro 100.000 evra, a neto dobit na 14.700 evra, dok je zaposlenici plata povećana na 833 evra. Direktorka Alterelle je Ella, dok se kao osnivač vodi Sead Ajaz.

Do prošle godine Ella je sa bivšim suprugom imala i firmu Manijak, koja je izbrisana u oktobru 2024. godine. Iako je godinama poslovala pozitivno s neto dobiti većom od 50.000 evra, u godini njihovog razvoda završila je u dugu od skoro 26.000 evra.