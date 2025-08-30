Slušaj vest

Muzičko takmičenje Zvezde Granda , koje je nakon završetka 18. sezone pretrpelo brojne promene vraća se na male ekrane u septembru, a Grand produkcija saopštila je da snimanja počinju od ponedeljka.

"Zvezde Granda" se od ove sezone emituju na televiziji "Prva", a o početku emitovanja gledaoci će tek biti obavešteni. 

Screenshot 2025-06-28 211249.png
Foto: Printscreen

Nakon što su Marija Šerifović, Viki Miljković i Dragan Stojković Bosanac napustili takmičenje, žiriju su se pridružili Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.

Ove sezone kandidate će ocenjivati: Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili, Svetlana Ceca Ražnatović, Đorđe Davidu, Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba, piše Grand.

zvezde_granda_13052025_0079.JPG
Tap 011 (15).jpeg
pinkovr zvezde.jpg
uros zivkovic.jpg